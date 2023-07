Jane Birkin, musique et littérature, avant toute chose

La relation amoureuse et artistique de Birkin avec Serge Gainsbourg a été l'un des aspects les plus significatifs de sa carrière, dans lequel la littérature a occupé une place prépondérante. Auteur-compositeur-interprète, Gainsbourg était reconnu pour sa maîtrise des mots et son style poétique. Il a introduit Birkin dans un univers de références littéraires et l'a encouragée à explorer sa propre créativité.

À LIRE - Serge Gainsbourg : portrait d'un esthète aux airs de pochtron

Leur collaboration la plus notable a été la chanson emblématique "Je t'aime... moi non plus", sortie en 1969. Cette chanson aux paroles explicites a suscité la controverse et a été initialement interdite dans plusieurs pays, mais sa poésie profonde reste indéniables. Les paroles de Gainsbourg, riches en images provocantes et en jeux de mots, témoignent d'un son talent où sensualité et jeu avec les mots se confondent. Cette collaboration a marqué un tournant dans la carrière de Birkin et a consolidé son statut d'artiste sans crainte de repousser les limites et de défier les conventions.

La passion de Birkin pour la littérature dépassait sa collaboration avec Gainsbourg. Elle a puisé auprès d'auteurs et de poètes, intégrant leurs œuvres dans ses performances et enregistrements. Par exemple, dans son album "Di doo dah" sorti en 1973, Birkin a inclus un titre intitulé "Alice", inspiré du célèbre livre pour enfants de Lewis Carroll, Les Aventures d'Alice au pays des merveilles. La nature fantasque et imaginative du livre a résonné chez Birkin, et elle en a traduit l'essence en une chanson mélodieuse et captivante.

De plus, l'affection de Birkin pour la littérature s'est également manifestée dans sa carrière d'actrice. Elle a incarné des personnages littéraires emblématiques à l'écran, leur insufflant vie et interprétation unique avec une profondeur émotionnelle. Dans le film "La Pirate" (1984), réalisé par Jacques Doillon, Birkin a joué le rôle d'Alma, une femme déchirée entre l'amour de deux frères. Le film s'inspirait du roman de Joseph Conrad The Informer, où l'actrice campait des personnages littéraires complexes avec finesse et authenticité.

Pendant cinquante ans, Jane Birkin a été une figure emblématique de notre histoire, et pourtant, un livre récent nous offre un regard nouveau sur sa vie et nous plonge dans une époque flamboyante, allant du Swinging London au Saint-Germain-des-Prés des années 70. Elle fit paraître chez Fayard, en 2018, Munkey Diaries - Journal, 1957-1982, où se découvre le quotidien d'une femme passionnée, à la fois hilarante et fantasque, et d'une artiste exceptionnelle. C'est un journal intime à la fois personnel et universel qui nous transporte dans son univers.

L’année suivante, elle sortit la suite, Post-scriptum. Le journal intime de Jane Birkin 1982-2013 (Fayard), « le démarrage d'une autre vie ». C'est le début de sa vie avec Lou, de son union avec Jacques Doillon. Kate, qui était enfant dans le premier tome, est maintenant adolescente, et Charlotte a neuf ans. C'est une autre aventure, d'une femme plus curieuse des autres, découvrant une trajectoire, des concerts, des tournées, des pièces de théâtre, voyageant, parfois s'attachant à des personnes qui n'étaient pas seulement ses parents, sa sœur Linda, son frère Andrew, les enfants.

En 2020, une nouvelle fois, elle raconte l’histoire d’une rupture dans Oh ! Pardon, tu dormais (Albin Michel) : un couple s'éprend et se déchire, leur union se brise pour des raisons insignifiantes, un rien. C'est un besoin de réassurance, d'entendre un mot qui ne vient pas... Chacun aiguise ses poignards, prisonnier d'une nuit d'insomnie et de solitude partagée.

Au matin, la rupture est inévitable, à la fois pathétique et malheureusement banale. Ce récit a inspiré Etienne Daho, un ami et collaborateur artistique de longue date, pour créer l'un des albums les plus attendus de l'année, qui rassemble des chansons originales de Jane Birkin, mises en musique et produites par Etienne Daho.

Crédits photo : L'art au présentSuivre - LAGERFELD Karl,2012 - The Little Black Jacket, Jane Birkin (Singer, Actress) - Detail 2, CC BY NC ND 2.0