 Légion d'honneur : de grossiers ratages

Les promus de juillet 2023 rejoignent les 79.000 membres existants. « La Légion d’honneur reconnait les mérites d’hommes et de femmes qui s’investissent pour leurs concitoyens et font la fierté de la France. Elle les récompense tout comme elle les montre en exemple pour nous inspirer », souligne le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d’honneur.

On épingle gratis

La remise des insignes, qui virent chaque fois un peu plus à la breloque qu'on bazarde, ne rate pas sa traditionnelle polémique, avec la présence du Premier ministre indien, Narendra Modi.

Sachant qu’un certain Jeff Bezos reçut le 16 février dernier sa médaille en chocolat éventé des mains d’Emmanuel Macron, l’État ne rechigne désormais plus à brader les symboles de la République.

À LIRE - Quand Macron sacra Bezos en toute discrétion

Attendu que la visite du Premier ministre indien aura en toile de fond la vente de rafales et de sous-marins, il est logique que lui soit octroyé la même distinction qu’à Jeff. Ni l’un ni l’autre ne répondent aux critères justifiant les insignes, mais tous deux représentent des investissements et contrats difficiles à bouder…

Indien vaut mieux que deux tu l'auras

À moins que grâce ne soit rendue à la patience du dirigeant, dont le pays devait être invité d’honneur de feu Livre Paris en 2020, honneur reporté deux fois à cause de la pandémie Covid. De fait, la visite en mars 2018 d’Emmanuel Macron (premier quinquennat), avait conduit à cet accord de réciprocité avec Narendra Modi. L’Inde à l’honneur en 2020 contre la France à l’honneur de la New Delhi World Book Fair, en mars dernier.

Pour l’heure, le Syndicat national de l’édition n’a pas salué la nomination de cet ancien partenaire — peut-être parce que sa politique en matière de censure, tout particulièrement contre les livres d’Histoire, n’est pas tout à fait raccord avec les valeurs que le SNE défendrait. Mais si l'on ne devait traiter qu'avec des pays démocratiques, n'est-ce pas ?

« Il faut être soit totalement ignorant du contexte politique interne actuel du sous-continent, soit totalement cynique pour faire de M. Modi l’invité d’honneur de la République française à l’occasion de sa journée la plus symbolique de l’année », insistent les signataires d’une tribune dans Libération.

La littérature n’a pas vocation à soigner tous les maux, mais parfois, cache habilement la misère…

Rue de Valois, “je me souviens”

Côté industrie du livre, quelques noms se retrouvent — le cabinet de Rima Abdul-Malak a mieux retenu la leçon que celui de Roselyne Bachelot.

Côté chevalerie, on retrouve :

Bernard Reumaux (Roger, Antoine), éditeur, journaliste, directeur éditorial de collection d’une maison d’édition, président d’une société savante ; 49 ans de services.

Brigitte Giraud (Claire), auteure, conseillère littéraire d’un salon littéraire ; 26 ans de services. La lauréate du Goncourt 2022 est depuis passée jurée du prix Fémina.

Patrick Raude (Christian), secrétaire général d’un organisme de gestion collective des droits d’auteurs ; 31 ans de services. Cet ancien directeur de division à la Française des jeux entre 2011 et 2015 n’aura pas joué à la roulette : il est depuis secrétaire général de la très beaumarchaisienne SACD.

Michèle Rouard-Snowman, née Rouard (Andrée, Mélina dite Margo), historienne du design et du graphisme, auteure, commissaire d’expositions, ancienne professeure en communication visuelle à l’École nationale supérieure des arts décoratifs ; 50 ans de services. chevalier

Côté officiers

Silvia Baron Supervielle (Rosina), auteure et traductrice. Chevalier du 8 juin 2005.

Marie-Christine Jordis, née de Foucaucourt (Marguerite dite Christine), écrivaine, éditrice ; 52 ans de services.

Jean-Pierre Winter (Serge), psychanalyste, écrivain ; 49 ans de services.

Carmen Castillo, née Castillo Echeverria (Maria Del Carmen dite Carmen), écrivaine, cinéaste (Chili) ; 58 ans de services.

Giuliano Da Empoli, de nationalité italienne et suisse, écrivain ; 27 ans de services. L’auteur du Mage du Kremlin avait été salué en 2022 du Grand prix du roman de l’Académie française.

Colette Kerber, libraire. Chevalier du 16 octobre 2003. Basée à quelques encablures de Beaubourg, la librairie Les Cahiers de Colette est l’une des institutions du Marais.

À Copé au couteau

N'oublions pas non plus l'ex-Premier ministre français parmi les plus prolifique quand il s'agit de publier des livres, Dominique de Villepin. Aujourd'hui président d’une société de conseil en stratégie, il proposait une autobiographie chez Grasset en novembre 2016, Mémoire de paix pour temps de guerre (13.883 exemplaires, donnée : Edistat). S'il se montre assez discret en librairie depuis, le voici passé Commandeur.

Et que penser de l’ancien président de l’UMP, Jean-François Copé, actuel maire de Meaux ? Comment ne pas repenser à cette sortie de route incontrôlée qui l’avait conduit, en 2014, à fustiger un album jeunesse, Tous à poil… Une belle histoire, que le Chevalier Copé a peut-être oubliée…

Bourreau, fais ton officier

Cette dernière figurait d’ailleurs dans la liste des six personnalités responsable d’intervenir dans « une mission de réflexion et de proposition sur l’avenir de la librairie »… qu’avait commandé Frédéric Mitterrand alors en poste au ministère de la Culture.

Et justement, est nommé au grade d’officier Fredo, « ancien ministre, journaliste, producteur, réalisateur » et chevalier depuis le 10 juin 1998. Notons qu’il était également devenu directeur éditorial des éditions Christian Bourgois en avril 2019, mais uniquement pour « assurer une transition », en attendant un candidat plus adéquat. En 2012, Frédéric Mitterrand fut aussi directeur de collection chez Séguier et une sidérante biographie, Brad, en hommage à l’acteur américain, parue en avril dernier et 1526 exemplaires écoulés (donnée : Edistat)…

Indispensable compliment ? Pas certain, quand on se souvient encore de l’intervention sur le cas Matzneff, en 2019, où l’ex-ministre rechignait à condamner officiellement le comportement de l’écrivain. « Tout est pénible dans cette histoire. Ce qu’il a fait, la manière dont il s’en félicite, la manière dont pendant trente ans personne n’a rien dit, la manière dont maintenant tout se retourne... », lâchait-il tout de même. Tout en déplorant l'effet de meute observé.

Son oncle, François, fut pourtant plus clair rapportait en 1990, sur Apostrophes, la journaliste québécoise Denise Bombardier, récemment décédée. « Ah, ce Matzneff. Il est vrai que je lui ai reconnu à une certaine époque quelque talent, mais malheureusement il a sombré dans la religion orthodoxe et la pédophilie », lui avait confié le président de la République (sur Europe 1).

A-t-on, à Valois, quelques explications à apporter ?

Crédits photo : Illuvis CC 0