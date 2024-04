De nouvelles attaques contre Juan Branco

L’auteur de Crépuscule est accusé par l’ancienne assistante de direction de son cabinet, de maltraitance au travail et de l’avoir surchargée de tâches indues.

Devant le conseil des prud'hommes, elle souhaite que sa démission soit requalifiée en licenciement abusif. Elle espère également le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation pour préjudice subi. Le second volet, pénal, jugera d’éventuels harcèlement moral et discrimination. Son avocate pour cette partie de la procédure initiée le 27 juin dernier, Me Chenal Trapes, évoque une « hostilité, pour ne pas dire un acharnement », à l’encontre de la plaignante.

Les accusations



Entrée au cabinet Branco le 24 avril 2022, elle le quitta trois mois plus tard. Les griefs contre son ancien employeur : du « pinaillage » sur le montant des salaires, la nécessité de « rappeler chaque mois d’effectuer les versements », ou encore un manque de professionnalisme qu'illustrerait le refus de fournir à son employée un contrat de travail écrit.

Autre reproche : les tâches exigées auraient largement excédées le cadre de ses missions. Elle évoque le traitement et suivi des dossiers en cours, en passant par la gestion de la vie administrative au cabinet et le « soutien à Me Branco dans ses démarches ». S'y serait ajouté la gestion d’« une bonne partie » de la vie comptable et financière du cabinet, ou, par deux fois, de s’occuper de rendez-vous clients « alors qu’elle n’est ni avocate ni même juriste ».

À Libération, Eva Lecomte confie : « J’étais tellement noyée par les tâches à réaliser et les injonctions que je n’avais jamais de pauses déjeuner. Mes soirées, mes nuits et mes week-ends étaient également régulièrement impactés, sans jamais de reconnaissance ni de remerciements. » Quand elle annonce s’en tenir désormais à ses heures rémunérées, « Juan m’a demandé de partir ».

Une première plainte de Juan Branco

Elle démissionne finalement après l'échec d'une rupture à l'amiable. Les semaines suivantes sont consacrées, pour partie, à réclamer son attestation de travail, ses fiches de paie nécessaires pour régulariser sa situation et les plus de 600 € de solde de tout compte, ajoute-t-elle. Face aux difficultés à récupérer son dû, elle contacte des journalistes, et échange avec le cofondateur du média Blast, Denis Robert, par ailleurs préfacier du texte Crépuscule de Juan Branco. Le paiement intervient finalement le 7 octobre 2022.

Mais un appel téléphonique entre Juan Branco et Eva Lecomte, enregistré par l’avocat, sert de pièce à conviction pour une première plainte, où il incrimine son ancienne collaboratrice. Elle chercherait à présent « à faire pression » en menaçant de « divulguer des informations » à la presse. Lors de la conversation, elle mentionnait effectivement ses échanges avec plusieurs journalistes.

La crainte de l’avocat : l’accès qu’elle aurait eu aux archives, aux dossiers et aux messageries du cabinet, ce que nie l’accusée cette fois-ci. L'affaire est classée sans suite le 9 janvier dernier pour « absence d’infraction », selon Libé.

Juan Branco accuse

Aux Prud'hommes, Eva Lecomte est représentée par Me Elise Van Beneden, avocate en droit du travail, cofondatrice de Blast et présidente de l’association Anticor. Un choix découlant des conseils de Denis Robert. En juin 2023, Juan Branco publie alors un texte sur les conflits d’intérêts éventuels du média Blast et de l’association Anticor.

« En avril 2023, je suis démarché par Eva Lecomte qui postule à mon cabinet pour un poste d’assistante. Celle-ci, très entreprenante, me demande avec insistance de commencer son expérience sans même contrat si nécessaire. Incertain, j’accepte, et nous contractualisons nos relations professionnelles. Elle montre très rapidement un comportement inquiétant. »

Et de continuer : « Après une série de menaces et de tentatives d’extorsion, Mme. Lecomte m’indique que, faute de réponse à ses sollicitations, elle va se rendre auprès de Mediapart et de Blast. Il apparaîtra que Mme. Lecomte avait eu pour employeur immédiatement, et pour une période particulièrement brève, le groupe Havas, et plus particulièrement, Messieurs Fouks et Finchelstein, avec lesquels elle avait longuement échangé au sujet de sa venue à mon cabinet. » Découvrant qu’Eva Lecomte sera représentée par Elise Van Beneden, il lui aurait écrit une lettre, qu’il partage :

Une affaire Blast-Anticor ?

La thèse de Juan Branco : « Il pourrait être considéré, et je ne vous cache pas que c’est absolument le cas en l’état, que vous faites usage, avec ou sans M. Robert, de “l’affaire” que tente de créer Mme. Lecomte, afin de faire pression à mon encontre sur cet autre dossier. »

L’avocat affirme notamment que Blast est financé par un certain Hervé Vinciguerra, qui depuis 2020 est également le premier financeur d’Anticor, toujours selon le juriste : « Cette pratique m’est apparue comme constitutive d’un conflit d’intérêts, Mme. Lecomte devenant un instrument, consentant ou non, d’un règlement de comptes. Je décide donc de saisir mon ordre à ce sujet », décrit-il encore.

Dans un jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris, avec effet rétroactif au 2 avril 2021, a été annulé l’agrément judiciaire accordé par le ministère de la Justice sous François Hollande à l’association Anticor. Elle lui permettait d’agir en justice au nom des citoyens dans des dossiers de lutte contre la corruption. Une décision qui fait suite à un recours introduit par deux dissidents de l’association qui estimaient qu’Anticor ne respectait pas les conditions d’indépendance, de caractère désintéressé et d’information de ses membres. En clair, trop politisés.

Anticor avait notamment déposé, les 1er juin et 8 août 2018, deux plaintes pour prise illégale d’intérêts devant le Parquet national financier, visant le proche d’Emmanuel Macron, Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée. Une troisième plainte avait été déposée en mars 2019 pour manquement aux obligations de transparence.

L’audience de jugement aux Prudhomme qui oppose Juan Branco et son ancienne employée a été fixée au 9 octobre prochain.

Les affaires s’accumulent

En novembre 2021, Juan Branco a été mis en examen pour viol. Ce dernier affirme que la relation était consentie, et parlait d’un coup monté. Il est également visé par une enquête disciplinaire du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, pour manquements aux règles déontologiques, après une réaction devant ces accusations.

Enfin, Europe 1 révélait ce 12 juillet une plainte du Quay d’Orsay visant l’avocat, après que ce dernier a affiché les données personnelles de fonctionnaires français au Sénégal sur internet. Le ministère, qui brandit la « la protection fonctionnelle », parle d’« accusations graves et infondées portées par M. Branco, et de ses récentes publications divulguant des informations de nature professionnelle visant des agents français en poste au Sénégal ».

Des procédures pour crime contre l'humanité

Ces deux fonctionnaires ont été mentionnés dans le cadre de procédures engagées par Juan Branco pour crimes contre l’humanité contre le président sénégalais actuel, Macky Sall, son ministre de l’Intérieur Antoine Diome, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie sénégalaise, et 112 autres personnes dans lesquels s’inscrivent les deux agents.

Pour l’un d’entre eux, son matricule, ses adresses mail et son numéro de téléphone ont été affichés. Sept autres français sont mentionnés dans le document adressé à la Cour pénale internationale (CPI), rendu public. Juan Branco a également déposé une plainte en France.

En réaction aux signalements du Quai d’Orsay, sur Twitter, Juan Branco est formel : « Nous ne céderons à aucune intimidation », avant de développer : « Les faits que nous avons révélés ont montré l’implication d’agents français dans l’organisation et l’exécution de la répression mise en œuvre par le régime de Macky Sall contre des manifestants démocratiques, ayant fait 60 morts, ainsi que des milliers de détenus et blessés. »

La sentence de deux ans d’emprisonnement infligée à l’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko, le 1er juin, sur des accusations liées à une affaire de mœurs, a provoqué la plus grande flambée de violences qu’a connue le Sénégal en plusieurs années.

D’après le gouvernement, ces troubles ont entraîné la mort d’au moins 16 individus. Cependant, Amnesty International rapporte un bilan de 23 morts, tandis que l’opposition évoque le chiffre de 30 victimes. Macky Sall a annoncé récemment qu’il ne se représentera pour un troisième mandat, la constitution bornant son nombre à deux consécutifs.

