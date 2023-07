Le livre de musique perdu de Jane Austen a été retrouvé  

La dernière fois que le volume en question, Domenico Corri’s Select Collection of Choice Music for the Harpsichord or Piano Forte, daté de 1790, avait été consulté dans la bibliothèque de la famille Knight, c’était en 1978 par le compositeur Patrick Piggott.

Lorsqu’un de ces collègues, Jon A. Gillaspie, examina à son tour la collection 9 ans plus tard, l’ouvrage en question s’était volatilisé… Quand l’Université de Southampton a numérisé les livres de musique de la famille Austen en 2016, ce volume a été déclaré « perdu ».

L'importance de la musique

En réalité, c’était la petite-fille d’Ethel Adela Worsley, née Knight, Jenyth Worsley, qui a gardé l’ouvrage signé par Jane Austen toutes ces décennies. Sa grand-mère et petite-nièce de Jane Austen, Ethel, a grandi à Chawton House.

« Nous ne savions pas qu’elle l’avait, alors vous pouvez imaginer notre surprise lorsque nous l’avons trouvé parmi ses affaires », ont expliqué les exécutrices testamentaires de Jenyth Worsley, Charlotte Hatfield et Joanna Worsley, auprès de FineBooks. Jenyth Worsley, décédée le 16 mars dernier, fut compositrice, et travailla notamment au sein du BBC Radiophonic Workshop dans les années 1960.

La conservatrice de Chawton House, Emma Yandle, s’est réjouie de voir le volume qui « porte le cachet “Chawton House, Alton, Hants” », retourner « dans son ancienne maison » : « Il est difficile de transmettre le sentiment de tourner la page et de tomber sur cette signature indubitable de l’une des figures les plus aimées de la littérature. »

Et d’ajouter : « Après examen, j’ai trouvé une page manquante remplacée par une copie manuscrite de la musique, que nous pensons être la propre main de Jane Austen. Cette découverte surprenante rend le volume encore plus spécial, nous rapprochant de l’univers de Jane Austen chez elle au piano. »

Domenico Corri’s Select Collection of Choice Music for the Harpsichord or Piano Forte. Chawton House.

De son côté, celle qui dirige le projet Austen Family Music Books, Jeanice Brooks, souligne, par l’entremise de cette redécouverte, « l’importance de la musique dans la vie et l’œuvre d’Austen, offrant une nouvelle fenêtre sur son monde artistique ».

Elle développe : « Rassembler cette œuvre avec les autres albums d’Austen donne un aperçu de la culture musicale extraordinairement variée et dynamique qui a nourri l’imagination brillante de la romancière, et sous-tendu les scènes musicales de ses livres. Les annotations manuscrites et signes d’utilisation et d’entretien suggèrent que ce livre était un objet précieux qui a servi pendant de nombreuses années. »

Les 20 ans de Chawton House

Le volume sera exposé dans la bibliothèque dans le cadre du week-end du 20e anniversaire de Chawton House, qui aura lieu du 14 au 16 juillet prochain. Rachetée par une fondation créée par Sandra Lerner et Leonard Bosack, le manoir rouvre en 2003 pour les universitaires, avant de s'ouvrir au public en 2015.

Fin 2022, Chawton House, installée dans le Hampshire, investissait 430.000 € pour une édition rare d’Emma de Jane Austen. Il s’agit du prix le plus élevé déboursé pour un ouvrage de l’autrice britannique.

Un regain d’intérêt pour Jane Austen est né recemment pour la romancière du début du XIXe siècle, grâce à internet.

Son roman Persuasion (trad. Jean-Yves Cotté) qui inaugura le TikTok Book Club, en devenant l’objet de critiques dans l’espace nouvellement créé pour les passionnés de littérature de l’application. Un titre adapté en long-métrage par Netflix, et diffusé depuis le 15 juillet 2022.

Julia Quinn et sa série La chronique de Bridgerton, qui s’inspire fortement de l’œuvre de Jane Austen, a également participé à ce regain d'intérêt pour l'auteure d'Orgueil et préjugés (trad. Eloïse Perks).



Crédits photo : Domaine public