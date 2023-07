Ce livre qui vous a pris la tête pourrait créer du paracétamol

Une équipe de sept scientifiques, rattachés à l'université de Bath, et plus particulièrement à son département de chimie ainsi qu'à son institut du développement durable, ont publié des résultats prometteurs pour la réduction de l'empreinte carbone de l'industrie pharmaceutique.

Au sein de la revue ChemSusChem, ils détaillent leur méthode de création d'un précurseur — élément de base pour une molécule complexe —, qui entrerait dans la production d'un certain nombre de médicaments, dont le paracétamol et l'ibuprofène.

Éviter les dérivés du pétrole

Une large proportion des matières premières entrant dans la fabrication des médicaments sont d'origine fossile, ce qui alourdit évidemment le bilan carbone du secteur.

L'usage du pétrole à des fins pharmaceutiques n'est pas durable : cela contribue non seulement à l'émission de CO2, mais les prix fluctuent énormément en raison d'une grande dépendance aux réserves de certains pays et à leur situation géopolitique, et les tarifs ne pourront qu'augmenter à l'avenir. – Dr Josh Tibbetts, un des coauteurs de l'étude

Pour réduire les usages de pétrole et de ses dérivés, les scientifiques ont cherché à « bio-raffiner » les matériaux nécessaires. Ils se sont tournés vers le β-pinène, une classe d'hydrocarbures qui entre dans la composition de la résine et de l'essence de térébenthine.

Récupérer les déchets papetiers

Si le β-pinène est un candidat idéal pour le « bioraffinage », c'est parce qu'il fait partie des déchets de l'industrie papetière, qui produit entre 350.000 et 400.000 tonnes de papier par an. Largement de quoi fournir la précieuse matière première aux fabricants de médicaments.

Pour l'instant, les chercheurs ont réussi à synthétiser du paracétamol et de l'ibuprofène à partir de β-pinène : ces deux remèdes, à eux seuls, représentent plus de 100.000 tonnes de pilules par an...

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0