Les Lauréats du Grand prix poésie RATP 2023 sont connus

Les poèmes lauréats seront affichés dans le métro tout au long de l’été, comme autant d’échappées poétiques estivales, et feront partie du recueil des 100 poèmes finalistes, édité par les éditions Gallimard.

11 poèmes récompensés Pour cette 9e édition, ce sont 11 lauréats qui ont été sélectionnés et que les usagers du métro parisien pourront découvrir tout l’été, comme autant d’échappées poétiques estivales. Parmi celles et ceux-ci, des Grands Prix ont été décernés : catégorie Enfants, catégorie Jeunes et catégorie Adultes.

Pour la deuxième fois, le Grand Prix Voyageurs qui est issu des votes du public, vient s’ajouter aux catégories traditionnelles. Jeanne Cherhal, présidente du jury, particulièrement touchée par l’un des poèmes, a décidé de lui accorder une mention spéciale et de lui décerner le Prix spécial du jury.

Les lauréats de cette 9e édition sont :

Grand Prix Adultes : Julien Bellemere, 30 ans, Agen (47)

Grand Prix Jeunes : Léna Sireyx, 13 ans, Bois-Colombes (92)

Grand Prix Enfants : Camille Chaoui Derieux, 11 ans, Paris (75)

Grand Prix Voyageurs : Leonardo Tonus, 55 ans, Montrouge (92)

Prix spécial du jury : Blandine Meiller, 53 ans, Chapareillan (38)

Les 6 autres lauréats :

Éric Desgrugillers, 44 ans, Saint-Didier-sur-Doulon (43)

Hannah Kashdan Beyfus, 9 ans, Croissy-sur-Seine (78)

Loïc Quemener, 43 ans, Les Andelys (27)

Salomé Rochmann, 5 ans, Clamart (92)

Philippe Thivet, 55 ans, Neuilly-sur-Marne (93)

Lou Tregent, 16 ans, Rosay (78)

Les chiffres clés de cette 9e édition :

Le Grand Prix Poésie RATP, ce fut au printemps : 11.595 poèmes reçus entre le 15 mars et le 18 avril dont : 10 254 dans la catégorie Adultes (plus de 18 ans) ; 779 dans la catégorie Jeunes (moins de 18 ans) ; 562 dans la catégorie Enfants (moins de 12 ans). 54 % des participants résident hors Île-de-France ; 74 % de primo-participations ; 12 % de participants de moins de 18 ans.

Le Grand Prix Poésie RATP, ce sera cet été : 11 poèmes lauréats affichés tout l’été ; 4 600 emplacements répartis dans l’ensemble du réseau métro, RER et bus Paris de la RATP ; Un recueil des 100 poèmes finalistes édité en partenariat avec Gallimard.

Les Grands Prix

Parmi l’ensemble des poèmes reçus et dans chacune des catégories du concours, trois d’entre eux ont particulièrement touché le cœur du jury et remportent un Grand Prix. Fidèle à sa vocation, le Grand Prix Poésie RATP a de nouveau reflété l’air du temps et mis en lumière les inspirations des Français. Cette année, la créativité des poètes de tout âge et de partout en France a été animée par leur sensibilité à l’environnement, à l’espace et aux éléments naturels.

Le Grand prix adultes - Julien Bellemere, 30 ans, agen (47)– buée je dessine sur la buée de ton absence le poème du manque

Le Grand prix Jeunes - Léna Sireyx, 13 ans, Bois-colombes (92)

Le Grand prix Enfants - Camille Chaoui-Derieux, 11 ans, Paris (75)

Le prix Spécial du Jury - Blandine Meiller, 53 ans, Chapareillan (38)

Le Grand prix Voyageurs - leonardo tonus, 55 ans, montrouge (92)

Pour sa 9e édition, et pour la seconde fois, le Grand Prix Poésie RATP a proposé au public de voter pour son poème préféré et d’élire le Grand Prix Voyageurs.

Du 12 au 23 juin, c’est plus d’un millier d’internautes qui ont contribué, en se rendant sur le site de la RATP, à distinguer, parmi les 20 textes issus des finalistes sélectionnés par le jury, le texte qui les a le plus touchés.

Les Lots remportés

Le Grand Prix Adultes gagnera un week-end dans une ville européenne, le Grand Prix Jeunes remportera une tablette tactile, le Grand Prix Enfants recevra des chèques cadeaux culturels pour une valeur de 400 euros. En plus d’avoir la chance de voir leur poème affiché dans le métro parisien durant les deux mois d’été, les 100 finalistes verront leurs poèmes publiés dans un recueil édité par les éditions Gallimard en plus de gagner des abonnements selon leur catégorie à J’aime Lire (catégorie Enfants), Je bouquine et Phosphore (catégorie Jeunes) ou encore Lire Magazine Littéraire (catégorie Adultes). Pilot, partenaire du concours, offrira également des cadeaux aux gagnants.

Pour cette 9e édition, le jury était présidé par Jeanne Cherhal. Après avoir achevé une tournée lancée en 2021, le concert Cinéma, composé de reprises de bandes originales de films, chanté en piano-voix, qui l’a emmenée aux États-Unis à New York et Los Angeles, à Londres, ainsi qu’à Paris au théâtre de la Porte Saint-Martin en 2022, et au MK2 Bibliothèque. Elle a publié en 2022 son premier recueil de poésies, Couleurs primitives (Gründ).

Chaque édition est présidée par une personnalité du monde des Arts et des Lettres, tels Matthieu Chedid, David Foenkinos, Stéphane de Groodt, Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël, Isabelle Carré, Izïa Higelin, Vincent Delerm, Eddy de Pretto et cette année Jeanne Cherhal.

Voici les 11 poèmes lauréats :

Crédits photo : RATP