Congrès de l'IFLA à Dubaï : une consultation s'ouvre

Chaque année, l'IFLA tient son congrès, le WLIC, pour World Library and Information Congress. Le choix de Dubaï comme point de chute pour l'édition 2024 n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Quelques heures après l'annonce, de premières réactions fusaient, pas vraiment enthousiastes : la présidente de l'Association des bibliothécaires suédois, Helene Öberg, fustigeait la proposition, bientôt suivie par l'organisation professionnelle française, l'ABF.

Un accueil mitigé

« L'IFLA se doit de porter les valeurs et l'éthique de ses membres et de la profession et ne peut donc résolument pas choisir un État dont les lois entrent en totale contradiction en matière de droits humains — particulièrement de la femme, des filles, des LGBT+ et des réfugiés », soulignait l'Association des bibliothécaires de France pour motiver son opposition.

Plusieurs autres organisations professionnelles ont fait savoir leur mécontentement, notamment en Australie, au Danemark, en Finlande, en Catalogne, en Norvège, en Italie, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne, au Brésil ou encore aux États-Unis.

Elles citent généralement le manifeste IFLA/Unesco pour la bibliothèque publique, et surtout sa première phrase : « La liberté, la prospérité et le progrès de la société et l'épanouissement de l'individu sont des valeurs humaines fondamentales. » Les structures reconnaissent la nécessité d'organiser le WLIC dans diverses régions du monde, mais considèrent que les Émirats arabes unis ne constituent pas un lieu accueillant pour tous les bibliothécaires, en particulier les membres de la communauté LGBTQIA+.

Fidèle à sa réputation, la Suisse reste neutre, en attendant de consulter les membres de l'organisation, tout comme la structure américaine, l'American Library Association (ALA), qui s'inquiète toutefois de la sécurité de certaines participants.

À l'inverse, d'autres organisations professionnelles ont salué la proposition de l'IFLA : celles des pays arabes, bien entendu, mais aussi l'Association des bibliothécaires malaisiens. Le WLIC 2018 avait pris place en Malaisie, un choix également critiqué à l'époque en raison de nombreuses entorses aux droits humains.

Un référendum consultatif

Face au débat soulevé par son choix, l'IFLA ouvre un référendum, comme l'article 13 des statuts de la Fédération l'autorise, « pour connaitre l'avis des membres sur des sujets importants ». Environ 1700 organisations de bibliothécaires seront donc invitées à s'exprimer sur la question, jusqu'au 2 août prochain, via un formulaire fourni par la société spécialisée UK Engage.

La Fédération assure que les volontaires, des bénévoles qui coordonnent et assurent la bonne tenue du WLIC à chaque édition, seront également consultés, séparément.

« Le conseil d'administration se réunira dès que les résultats seront disponibles, et sa décision comme les résultats seront publiés dès que possible », promet l'IFLA.

Photographie : illustration, The International Federation of Library Associations and Institutions, CC BY-SA 2.0