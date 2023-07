Pour Anne Hidalgo, l'Écume des pages est "menacée", Vivendi répond

« Elle est un symbole historique et culturel de Saint-Germain-des-Prés qu’il convient de préserver », explique Anne Hidalgo, et de continuer : « J’ai assuré son directeur de notre total soutien. »

La mairie attaque

Dans une lettre adressée au directeur de L’Écume des pages, Loïc Ducroquet, rendue publique ce jeudi, cette dernière annonce que la mairie allait étudier « toutes les pistes possibles » afin de sauvegarder l’actuel fonctionnement du commerce de livres « indispensable tant à la vie intellectuelle parisienne qu’au rayonnement de Paris ».

Plus, elle ne s'en cache pas : « Nous ferons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver votre activité. » Et d'ajouter : « Le risque est d’autant plus élevé au regard des potentiels acheteurs connus, dont l’activité est aujourd’hui très éloignée de celle des librairies indépendantes. » Le groupe Vivendi possède notamment le Théâtre de l’Œuvre, l’Olympia et le cinéma Mac-Mahon à Paris.

Parmi les autres opposants au projet de Vivendi, la directrice de la Culture à Paris Aurélie Filippetti qui a repris la lettre d'Anne Hidalgo, afin de lancer un appel à l'engagement : « On ne peut laisser Bolloré s’emparer de librairies historiques en plus de sa mainmise désormais acquise sur une bonne partie de l’édition et de la presse. »

Vivendi contre-attaque, et officialise (Mise à jour : 21h)

Un communiqué co-signé par Yannick Bolloré, Loïc Ducroquet et la directrice de la société propriétaire du fonds de commerce de l’Écume des pages, Isabelle Durand, a été publié en réponse à la missive d’Anne Hidalgo, toujours sur Twitter. Une lettre où s’exprime « leur intention d’assurer la pérennité de ce lieu de culture au cœur de Paris et de veiller à conserver son identité forte, son indépendance et son éclectisme ».

Plus précisément, Vivendi certifie que toute l’équipe de L’Écume des pages sera maintenue « dans son intégralité ». On le comprend enfin, Vivendi annonce par la même occasion son rachat de la librairie : « C’est une fierté de prendre la suite de la famille Besançon (ndr propriétaire du fonds de commerce) et de garantir la pérennité de ce symbole emblématique, de ce quartier littéraire et son accessibilité aux publics les plus divers. »

Outre Vivendi, une vingtaine « d’amoureux fortunés » de l’enseigne du cœur de Paris avait également réalisé une belle offre. L’ambition qui avait été affichée de ce rassemblement : maintenir la ligne éditoriale et préserver l’équipe.

