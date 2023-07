L'autrice Denise Bombardier, qui dénonça Gabriel Matzneff, est morte

D’après Le Journal de Montréal, elle s’est éteinte à l’âge de 82 ans, à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Outremont (arrondissement de la ville de Montréal). « Ça a été la dernière étape d’une vie pleine, remplie de beaucoup de choses », explique son époux, l’historien James Jackson.

Ascension par les mots

Dans son autobiographie Une vie sans peur et sans regret (Plon), celle que l’on surnommait « Madame B » déclare être « [n]ée dans un milieu culturellement pauvre où l’on s’aimait sans se le dire, où les rancœurs ne manquaient pas, où l’argent faisait défaut à la différence de l’alcool ». Titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal et d’un doctorat en sociologie de la Sorbonne, elle s’est finalement extirpée de son milieu familial et social pour devenir journaliste.

Elle a été la première femme à produire et animer une émission d’affaires publiques à la télévision canadienne. Elle a reçu des hommes politiques tels que Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand mais aussi l’auteur Georges Simenon, père du commissaire Maigret, et l’autrice Benoîte Groult.

Bombardier a également été chroniqueuse dans des journaux tels que Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et sur QUB radio.

Une plume littéraire

Denise Bombardier a signé une vingtaine de romans et d’essais. Dans le livre Plus folles que ça tu meurs ! (Flammarion), elle explore l'idée que la vie peut être absurde et déconcertante, et met en scène des personnages excentriques qui se retrouvent dans des situations loufoques.

Avec L’Anglais (Robert Laffont), elle raconte, dans un texte autobiographique, comment une femme québécoise, engagée dans le combat féministe et ayant vécu des relations amoureuses compliquées, rencontre à un âge avancé, l'amour de sa vie lors d'un colloque à Belfast. L’autrice est aussi connue pour la biographie L’énigmatique Céline Dion (XO) qu’elle a rédigée après avoir suivi la chanteuse en tournée durant un an.

“Monsieur Matzneff me semble pitoyable”

Denise Bombardier s’est également fait remarquer lors d’une séquence télé, devenue culte. En mars 1990, elle est invitée à l’émission Apostrophes de l’animateur français Bernard Pivot, aux côtés de Gabriel Matzneff, aujourd'hui visé par une enquête de viols sur mineurs.

Dans cette séquence, Bernard Pivot demande à Matzneff : « Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes ? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus ? » Celui qui faisait la promotion de son livre Mes amours décomposés (Gallimard) - dans lequel il met en avant ses relations sexuelles avec des enfants ainsi que ses pratiques de tourisme sexuel -, répond alors : « Je préfère avoir dans ma vie des gens qui ne sont pas encore durcis, qui sont plus gentils. Une fille très, très jeune est plutôt plus gentille. »

Denise Bombardier lui rétorque : « Je crois que je vis actuellement sur une autre planète, parce que j’arrive d’un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Nous sommes à la fin du XXe siècle, et nous défendons le droit des enfants et on les protège ». Elle ajoute : « Monsieur Matzneff me semble pitoyable. [...] Dans son livre, extrêmement ennuyeux [...], il nous raconte qu’il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans » Pour conclure : « Je crois que ces petites filles sont flétries jusqu’au restant de leurs jours ».

L’amer prix de la parole

« La pédophilie, c’était un de ses combats, elle avait ça en horreur, ça la mettait hors d’elle », raconte James Jackson au Journal de Montréal. ​Mais cette répulsion n’était, à l’époque, pas partagée : Denise Bombardier a subi de violentes attaques après cette dénonciation publique, dans une période où la pédophilie était largement tolérée.

Quelques jours après cette séquence, Philippe Sollers, l’auteur de Femmes (Gallimard), décédé ce 5 mai, l’insulte publiquement de « mal baisée ». L’écrivain Jacques Lanzmann s’était également étonné qu’elle n’ait pas reçu une « baffe en pleine figure ». Bombardier a ensuite subi des appels anonymes, des lettres de menaces envers son fils et des actes de vandalisme sur sa maison au Canada.

Comme le rappelle le média, la sortie de son roman a été totalement éclipsée par cette polémique. « Ça a été très difficile pour elle », racontait Yolande Cohen, professeure en études féministes et amie de Bombardier. Elle ajoutait : « Matzneff avait énormément d’appuis dans le milieu littéraire français, et c’est dans ce milieu qu’elle essayait de percer. Elle m’a dit: “J’ai été barrée après cette émission... parce que je me suis tenue debout” ».

À l’avant-garde des mentalités

Denise Bombardier a longtemps dénoncé les abus sexuels qu'elle a elle-même subis. Après l’arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, elle publie en 2011 un livre coécrit avec la journaliste Françoise Laborde : Ne vous taisez plus (Fayard).

Le temps — qui fut très long — lui donna finalement raison. Trente après cette séquence, Vanessa Springora, l’une des victimes de Matzneff, publie Le Consentement (Grasset) et revient sur ses années adolescentes, durant lesquelles elle a entretenu une relation avec l’auteur. Dans cet écrit autobiographique, elle déclare : « Rétrospectivement, je m’aperçois du courage qu’il a fallu à cette auteure canadienne pour s’insurger, seule, contre la complaisance de toute une époque. »

Denyse Baillargeon, professeure d’histoire à l’Université de Montréal, avait visionné la scène en 1990 et reconnaissait déjà le potentiel des propos de Bombardier : « J’étais sur le bout de ma chaise. J’étais... wow! Ça demandait un énorme courage. »

En 2020, le parquet de Paris a finalement ouvert une enquête pour viol sur mineurs contre Matzneff, avec trente ans de retard...

Crédits photo : Simon Villeneuve (CC BY-SA 3.0)