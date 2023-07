Perrine Kervran remplace nommée responsable éditoriale d’Arte Radio

Perrine Kervran, titulaire d'une formation en Histoire et en Histoire de l'art, spécialisée en histoire médiévale, et détentrice d'un DESS en management culturel de l'Université Paris 8 Saint-Denis, a débuté sa carrière en 1998 avec un stage à RFI. Par la suite, elle rejoint France Culture, collaborant avec des figures notoires telles que Laure Adler, Katrin Rousseau, Claire Hédon et Emmanuel Laurentin.

Dès 1999, elle s'engage activement dans la réalisation de documentaires pour plusieurs programmes de France Culture, tels que "Les nuits magnétiques", "Surpris par la nuit" et "les Carnets nomades". En collaboration avec Emmanuel Laurentin, elle a également contribué à "La Fabrique de l'histoire" jusqu'en 2015. Elle s'est ensuite consacrée à la coordination de Une vie une œuvre avant de lancer et superviser LSD, La série documentaire durant sept saisons.

Co-autrice avec Anaïs Kien du livre Les années Actuel, publié aux éditions Le mot et le reste, ses œuvres documentaires ont reçu plusieurs récompenses, y compris le Prix Ondas et le New York Festival. À partir du 28 août 2023, elle intègre ARTE Radio en tant que responsable éditoriale, après avoir déjà contribué à une série en 2004.

Silvain Gire, écrivain, producteur et journaliste, a débuté sa carrière à France Culture avant de rejoindre ARTE en 1994 en tant que rédacteur en chef d’ARTE Magazine. En 2002, il a participé à la création d'ARTE Radio, une initiative pionnière du podcast en France, et en a assuré la responsabilité éditoriale.

Pendant deux décennies, il a supervisé le travail de plus de quatre cents auteurs, contribuant à établir ARTE Radio comme une référence dans le domaine de la création radiophonique en Europe, reconnue par des prix prestigieux, dont 13 prix Europa et 8 prix Italia.

Grâce à ses émissions régulières, ses documentaires personnels et ses fictions innovantes, ARTE Radio a connu un succès d'audience exceptionnel.

