Le Phénix : du génie à la folie

Sarah et Régine se connaissent depuis l'enfance. Elles ont en commun d’avoir un esprit vif, une ardeur au travail, une passion pour la musique et les arts, une forte dépendance à la caféine et une tendance à l’insomnie. La première est assistante sociale, la seconde neuropsychologue.

Lors d'une de visites régulières à l’accueil Bonneau, un centre ouvert aux sans-abris, Sarah découvre un homme, « cheveux et barbe ébouriffé, teint plutôt foncé » tenant des discours a priori irrationnels. Il raconte avoir participé à la Première Guerre mondiale et d’autres conflits : « Les bombardements ont recommencé, j’ai eu peur ! Et vous n’étiez pas là. Je vous ai cherché. […]. » Ou encore : « Faut pas s’inquiéter, ce sont des feux de joie ! », « On fête l’armistice ? » […] « Si on veut, oui. » Perplexe, elle observe et tente de communiquer le plus possible avec l'homme qui se dit Babylonien, pour y déceler, à l’aide de Régine, les signes d’une maladie. Or, rien ne correspond à ce que la neuropsychologue a déjà vu.

En effet, s’il paraît perdre la tête, le Phénix est doté de capacités hors normes : excellent en mathématique, polyglotte, cuisinier accompli, grand mélomane, peintre éblouissant... « On constate néanmoins cette tendance au trompe-l’œil où le sublime s’entremêle au macabre, toujours signé d’une même main. Comment crée-t-il son jeu d’illusion ? Par une superposition d’images. L’artiste emploie des transparents, comme ce faux judas qui donne sur la miniature », pense Régine.

Ce dernier talent accélère l’enquête des femmes. La police de Montréal l’accuse d’appeler à la violence. Est-ce parce qu’il a une barbe bien touffue et qu’il vit dans la rue ? Ou est-ce une surenchère des autorités ? Mystère : les recherches s'emballent, entraînant une course contre la montre. Pour protéger au mieux le Phénix, il faut découvrir qui il est.

Confiante, Sarah l’aide à se cacher. Progressivement, elle ne perçoit alors plus comme un fou, mais un génie incompris et abandonné… Ce qui laisse circonspecte son amie qui, au contraire, y perçoit un potentiel malade mental.

Toutes deux sont obsédées par cet homme, l’une par son côté insaisissable et l’autre pour les particularités scientifiques qu’il recèle. Le Phénix représentera pour chacune d’entre elles quelque chose d’interdit : désir sexuel, reflet d'un avenir destructeur et misérable.

Et chacune d'oeuvrer à sa manière : Sarah estime important de rester près de lui pour le préserver, Régine traque, coûte que coûte, les indices qui expliqueront scientifiquement son état.

Au fil du roman, le lecteur en sait beaucoup plus que les protagonistes eux-mêmes. Et c’est à travers les souvenirs de cet homme, ou plutôt de ceux de ses parents, que l’on comprend d’où lui viennent ses capacités. L’autrice interroge les rapports aux autres, et à ce que l’on appelle folie. Marie-Anne Legault crée un suspens captivant qui empêche de poser le livre très longtemps.