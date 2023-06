EBRA Éditions rachette une maison spécialisée Polar

Sous la direction de Mathilde Reumaux, il sera en charge de la production des livres de sa marque, dont il reste le directeur éditorial, et assurera des missions transversales de développement (diffusion numérique, droits étrangers, événements...)

Une maison centenaire

EBRA Éditions s’enrichit ainsi d’une nouvelle marque éditoriale bien installée et complémentaire de La Nuée Bleue, et d’un éditeur expérimenté pour renforcer sa présence en Alsace et au niveau national.

Le Verger Éditeur est une maison d’édition créée il y a 35 ans qui publie une quinzaine de nouveautés chaque année. Sa collection phare est « Les enquêtes rhénanes », des romans policiers populaires ancrés en Alsace dont le 54e volume vient de paraître. Le Verger Éditeur publie aussi de la littérature, des livres historiques, des contes pour enfants et des beaux livres.

La Nuée Bleue est elle une maison d’édition créée il y a 100 ans à Strasbourg au sein des Dernières Nouvelles d’Alsace. Son catalogue est riche de centaines de titres et elle publie 20 nouveautés par an, principalement des livres sur l’histoire, mais aussi de la littérature générale et jeunesse, des livres d’art, de balades ou de recettes.

Elle s’intéresse à toutes les richesses du patrimoine, de l’identité et de la création régionales et s’emploie à offrir une vision ouverte, nuancée et pluriforme de l’Alsace et à partager les savoirs à un public élargi.