Décès de Batia Baum, rescapée de la Shoah et traductrice de yiddish

De plus en plus d'utilisateurs d'Internet souhaitent protéger leur vie privée et assurer leur confidentialité en ligne. La plupart d'entre eux s'orientent vers le VPN ou Virtual Private Network en vue d'optimiser la sécurité de leur navigation. Cet outil propose des fonctionnalités intéressantes pour cacher l'identité des internautes. Toutefois, il existe autant de publications et de questions concernant l'importance et l'efficacité du VPN dans le monde numérique.