Cession d'Editis et Gala : Vivendi passe désormais sous surveillance

Dans l’affaire M.10433, le rachat de Lagardère par le groupe de Yannick Bolloré, la Commission européenne a donc validé la nomination d’un premier mandataire, ce 21 juin. Le cabinet Evelyn Partners LLP, basé à Londres, est désormais nommé : il s’assurera que les engagements qu’a pris Vivendi auprès de Bruxelles sont respectés — condition sine qua non pour obtenir l’accord de la CE. En outre, il aura à garantir la séparation des activités et l'indépendance d'Editis vis-à-vis de son futur ex-actionnaire.

Symptômes et remèdes

Les engagements — ces fameux remèdes — demeurent très simples : céder le magazine Gala et le groupe d’édition Editis. Pour garantir une concurrence pleine et entière, les autorités exigeaient de Vivendi qu’il se sépare de ces deux entités. De fait, au sein de Lagardère, se trouvent Paris Match et Hachette Livre : la coexistence de ces quatre sociétés, au sein de Vivendi, aurait conduit à une domination du marché inadmissible.

« Vivendi et Lagardère sont des éditeurs de livres et de magazines de langue française de premier plan. Nous devons veiller à ce que les marchés de l’édition de livres et de la presse restent concurrentiels et diversifiés », assurait Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Pour Editis, un acheteur s’est finalement distingué et depuis le 16 juin a été signé un accord entre Vivendi et International Media Invest, que détient le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Ce dernier s’engage à reprendre 100 % du 92 avenue de France, mais le dossier passera entre les mains de Bruxelles pour une inspection minutieuse, avant le verdict.

Dites 33...

Et d’autant plus que les autorités européennes s’agacent — ou s’amusent, c’est selon — de ce que les acteurs de cette opération avancent des dates pour la fin de la transaction… en oubliant que la CE seule en décidera. « Il est regrettable qu’ils se montrent pressés, voire impatients : la CE n’a aucun impératif de temporalité dans la communication de sa décision », entendait ActuaLitté dans les couloirs de la Commission. Or, dès le 9 juin, Vivendi se disait « confiant de pouvoir finaliser ces deux opérations d’ici la fin octobre ».

Reste à savoir qui prendra Gala, car, même si l’OPA est validée, Vivendi « ne peut réaliser l’acquisition de Lagardère qu’après l’approbation d’un acquéreur approprié par la Commission », rappelle Bruxelles.

Pour l’heure, tout tiers qui aurait besoin de renseignements est en mesure de contacter le mandataire. Par ailleurs, et depuis le 14 juin, jusqu’à l’achèvement de la transaction, Vivendi, qui détient toujours les actions Editis, doit couper tout lien avec sa future ex-filiale. Ainsi, en plus du mandataire, un gestionnaire sera nommé sous peu, afin de garantir la gestion de l'entreprise en tant qu'entité distincte. Il rapportera au mandataire ses différentes analyses et observations.

