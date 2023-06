Disparition d'une autrice engagée : Ysabelle Lacamp

Elle a marqué profondément tous ceux qui ont eu la chance de connaître cette femme lumineuse au sourire aussi généreux que son cœur, aux enthousiasmes et à l’affection débordante pour les autres. Son rire et sa voix grave et chaude vont nous manquer terriblement.

Issue d’une vieille famille huguenote cévenole par son père, l’écrivain et journaliste Max-Olivier Lacamp, et d’origine coréenne par sa mère, Ysabelle a hérité dans ces doubles racines d’un art du métissage et de la résistance.

Licenciée de chinois et de coréen de l’université de Londres et de l’Institut des langues orientales à Paris, elle a commencé une carrière de comédienne, tournant avec des réalisateurs tels que Claude Berri, Jacques Deray ou Tony Garlif.

Elle choisit ensuite l’écriture et sera l’autrice de nombreux romans à succès tels que Le Baiser du dragon (Lattès, 1986), Une jeune fille bien comme il faut (Albin Michel, 1991), L’Homme sans fusil (Seuil 2002), Le jongleur de nuages (Flammarion, 2008).

Elle rencontre Bruno Doucey et Murielle Szac en 2011 au cours de la journée des écrivains engagés qu’elle co-organise. Une grande amitié est née. Elle intègre le collectif auteur de la collection Ceux qui ont dit Non (Actes Sud Jeunesse) écrivant Marie Durand, Non à l’intolérance religieuse (2012) et George Sand, Non aux préjugés (2019).

Toujours avide de mettre en lumière le travail des autres, elle préface pour les éditions Bruno Doucey plusieurs ouvrages dont l’anthologie coréenne C’est l’heure où le monde s’agrandit (2021) et Je ne peux le croire, anthologie de haïkus consacrés à Hiroshima, Nagasaki et Fukushima.

Son magnifique dernier roman, Ombre parmi les ombres (Éd. Bruno Doucey, collection Sur le fil, 2018) redonne vie à Robert Desnos dans une bouleversante rencontre avec le dernier enfant juif survivant du ghetto de Terezin. Un livre d’une rare intensité, comme elle. Elle qui croyait par-dessus tout au triomphe de la beauté, de l’humanité et de l’écriture contre toutes les barbaries de l’existence.

Notre profonde affection va à Helmut, son époux, à Caspar, son fils, et à tous ses proches.