Japon : trois grands groupes en lutte contre le déclin des librairies

Au Japon, le nombre de librairies a diminué d’environ 30 % au cours de la décennie écoulée, un phénomène expliqué par l'usage des livres numériques, les commandes en ligne et le déclin de la population.

Le groupe Nippon Shuppan Hanbai évoque également dans un communiqué les « taux de retour élevés » au sein du « système traditionnel de vente en dépôt » — par lequel le libraire renvoie les invendus à l’éditeur — et « l’augmentation des coûts de distribution ».

En conséquence, en septembre 2022, une municipalité sur quatre était dépourvue de ces commerces, qui deviennent d’autant plus rares dans les régions rurales comme Okinawa, Nagano et Hokkaido.

IA et achats directs

Ces trois acteurs mèneront une consultation afin de créer un cycle de distribution qui doit se pérenniser et diffuser une large variété de publications.

L’ambition serait de mettre en place un nouveau système « d’achat direct », dans lequel librairies et éditeurs détermineraient ensemble la quantité d’articles proposés et s’engageraient sur les ventes et les retours. Limiter ces derniers et les opérations logistiques permettrait d'augmenter les marges brutes, à 30 % ou plus.

Ils envisagent aussi de développer des applications communes, ainsi qu'un outil de recommandation basé sur l'intelligence artificielle, pour suggérer des sélections de livres en fonction des préférences des lecteurs et accélérer les processus de commande.

L’autre défi repose sur la durabilité de ce cycle, afin de favoriser la croissance de l’industrie et le développement de la culture et de la société japonaises. L’ensemble du projet se réalisera dans le respect de l’environnement et des travailleurs.

Ces trois entreprises engageront rapidement des discussions avec les autres librairies et éditeurs et, d’ici l’automne 2023, auront défini un plan d’action et préparé la mise en place de la nouvelle entité.

Innovations en série

Cette collaboration s’inscrit dans la lignée des nombreuses initiatives déployées ces dernières années afin de revitaliser ce secteur.

Les librairies partagées - où chaque rayon expose des livres sélectionnés par un vendeur différent - sont en plein essor. Et cette année, 150 membres du Parti libéral démocrate (PLD) japonais ont présenté un rapport à leurs homologues. Celui-ci préconise la numérisation des activités des librairies, l’adoption d’étiquettes intelligentes, pour lutter contre le vol à l'étalage, et l’interdiction pour les bibliothèques publiques d’acquérir plusieurs fois le même livre, afin de privilégier la vente en librairie.

