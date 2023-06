Un nouveau président pour les éditeurs et libraires de Suisse alémanique

Cet été, les bibliothèques municipales de Paris vous invitent à lire en plein air dans les parcs et jardins de la ville. Chaque semaine en juillet et août, les bibliothécaires seront là pour vous accueillir et partager des moments d'échange et de détente. Cette édition met en avant l'Olympiade culturelle, en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour combiner l'art et le sport auprès du public.