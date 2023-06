Vol de planches originales : des artistes appellent à l'aide

Madd est le dessinateur derrière la jeune série Poltron Minet, publiée chez Dupuis en mars dernier. À l’occasion d’une exposition à la librairie Bachi Bouzouk de Pau, 18 planches originales ont fait le voyage depuis Paris. Suite à la fin de l’évènement, le 30 mai, les œuvres sont renvoyées à son propriétaire par La Poste.

Après d’étranges péripéties sur le chemin, le colis disparaît dans les locaux de La Poste entre le centre de tri de Bordeaux et celui de Montreuil. Il réapparaîtra le 15 juin, lorsque Madd viendra le récupérer. Seulement, surprise, le paquet est désormais vide.

Si un dépôt de plainte a d’ores et déjà été fait par l’expéditeur et par Madd, cela ne suffit pas, nous explique le scénariste Cédric Mayen par mail. Le partage de l’information reste essentiel et, avec lui, le visuel des planches volées. Ainsi, le coauteur de l’album s’est joint au dessinateur pour témoigner et faire en sorte que les éléments soient retrouvés le plus rapidement possible.

Fin heureuse

Et il n’est pas le seul à avoir connu des déboires avec son travail. Mardi 13 juin, en milieu d’après-midi, dans le deuxième arrondissement de Paris « un coursier négligent » s’est fait voler un carton contenant un book noir au nom de Frantz Duchazeau, comme le raconte ActuaBD.

Ce dernier contenait l’ensemble des planches originales de son album sur Robert Johnson, soit 222 pièces et presque 3 ans de travail. Cependant, grâce aux réseaux sociaux et à la mobilisation de la profession qui a suivi, le dessinateur a pu retrouver son bien quelques jours plus tard... En espérant que l'histoire se répète pour Poltron Minet.

Crédits photo : Madd - Poltron Minet - La Poursuite - illustration originale sur Achetez de l'art