De la même manière que les Lettres persanes de Montesquieu permettaient de poser un regard décalé sur la société française, Kimchi Baguette, scénarisé et dessiné par Silki, interroge les différences entre les mode de vie coréen et français. Par courts chapitres thématiques, l'autrice interroge non seulement les habitudes de son pays d'origine, mais aussi celle de sa patrie d'adoption.

Pourquoi tant de congés ? Comment gère-t-on l'avortement ? Que manger en se levant le matin ? Pourquoi fête-t-on Noël ?

Née en 1993 en Corée du Sud, Silki est partie étudier les arts graphiques en Inde, puis à Angoulême. Naturellement adepte de la BD en ligne, elle fait partie de l'équipe de Mâtin ! qui diffuse tous les jours sur Instagram des petites BD bien serrées pour accompagner le café, le croissant et... le kimchi.

Le trait gras et joliment stylisé de Silki rend aussi bien en impression papier que sur écran. Et son talent naturel pour souligner les incongruités de nos petites habitudes sont un régal.

En mettant en scène sa vie quotidienne avec son compagnon français, l'autrice trouve une arène parfaite pour lancer des discussions sur les différences, les points communs et les incompréhensions réciproques entre deux cultures et deux arts de vivre soudain réunis sous un même toit.