Trailer : One Piece en live action, Netflix dévoile son arme secrète

Le teaser présente Iñaki Godoy dans le rôle de Luffy, un jeune navigateur à la peau élastique, accompagné d'un équipage de marginaux à la recherche du trésor One Piece. La nouvelle série One Piece est la première adaptation en direct de ce manga populaire de Eiichiro Oda.

La bande-annonce révèle cette captivante aventure aux personnages colorés, face à des adversaires redoutables, dans laquelle Luffy et son équipage utilisent leurs pouvoirs uniques pour atteindre leur objectif.

Lors de l'événement TUDUM à São Paulo, au Brésil, le premier teaser de la prochaine série en live-action de One Piece a été dévoilé, avec la date de première diffusion, le 31 août sur Netflix. La série avait précédemment été annoncée comme comportant huit épisodes.

Tandis que le manga One Piece est actuellement en pause, l'anime télévisé One Piece continue de rencontrer un franc succès, avec plus de 1 000 épisodes disponibles en streaming ici-même sur Crunchyroll, et de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine au Japon.

« La version en live-action est quelque chose sur lequel nous avons travaillé en coulisses, même pendant la réalisation des films [One Piece Film] Red et [One Piece] Stampede », a admis Oda. Et il a avoué que si l’achèvement a nécessité autant de temps, c’est en raison de son approche et de ses exigences très méticuleuses.

Crédits photo : Netflix