Une librairie en Lego, à glisser dans sa bibliothèque

Le contenu des bibliothèques importe sans aucun doute le plus aux yeux des lecteurs et lectrices, mais impossible, pour autant, d'en négliger l'apparence et l'ambiance — un peu comme une librairie ou une bibliothèque, d'ailleurs.

LordSquish, grand amateur de Lego, conçoit et concrétise des dioramas personnalisés. À son actif, il compte notamment une recréation de l'usine à chocolat de Willy Wonka, de Cul-de-Sac, à Hobbitebourg, ou encore une scène du dessin animé culte Fantasia.

LEGO - À moins de 100 000 briques, t'as plus rien...

Un de ses projets les mieux accueillis reste le diorama « Stud Lane Book Nook », une création verticale dotée de deux panneaux qui peuvent se plier et se déplier. Cette rue miniature a pour vocation de décorer la bibliothèque, en se glissant entre deux ouvrages, mais peut aussi se présenter en version plus large.

En déambulant dans cette petite rue, un personnage Lego pourrait s'arrêter au restaurant The Hop Inn, céder à la gourmandise au Stud Muffin, et bien sûr faire des folies et allonger sa pile à lire au Nooks Books...

Plébiscité par les amateurs, le projet de LordSquish a été repéré par les équipes de la multinationale, pour potentiellement devenir un produit Lego officiel... Verdict en septembre prochain.