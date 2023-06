Véronique Olvaldé, lauréate du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2023

Le jury, présidé par l’écrivain Joël Dicker, était composé de professionnels du voyage, de journalistes, d’écrivains, et pour la première fois d’une éditrice et créatrice de contenus : Patrick Branco Ruivo (Directeur Général de la SETE) ; Marion Escudé (Éditrice et Créatrice de contenus) ; Patricia Delon (Présidente Directrice-Générale de RATP Travel Retail) ; Claire Destrez (Représentante des Clubs des Lecteurs) ; Marlène Dolveck (Directrice Générale SNCF Gares & Connexions) ; Hélène Gestern (Autrice et Lauréate du Prix RELAY des Voyageurs Lecteurs 2022) ; Sabyl Ghoussoub (Auteur et Lauréat du Prix Goncourt des lycéens 2022) ; Laure Kermen (Directrice de l’Engagement citoyen & de la Fondation spécialisée dans l’éducation et l’illettrisme du Groupe ADP) ; Raphaël Poli (Directeur Général de SNCF Retail & Connexions) et Vanessa Schneider (Autrice et Journaliste au Monde).

« Cette année, la sélection est très intéressante avec des livres qui se différencient par leurs genres, leurs styles et qui ont tous leur place au sein de ce prix Relay des Voyageurs Lecteurs car ce sont tous des récits de voyages et de vie. Fille en colère sur un banc de pierre est un roman que j’ai beaucoup aimé et je suis heureux que ce roman très particulier et très fort puisse passer entre les mains des Voyageurs Lecteurs des Relay. » - Joël Dicker, Auteur, Président du Jury du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs 2023.

Véronique Ovaldé est une auteure contemporaine dont les romans ont connu, au fil des années, un succès grandissant auprès du public comme de la critique.

« Elle aurait pu renoncer. Elle aurait dû renoncer. Elle se le répéta bien un million de fois toutes les années qui suivirent. Elle eut d’ailleurs une hésitation, peut-être valait-il mieux rester, se rallonger dans la chambrée, à écouter ses deux autres sœurs qui gesticulaient dans leur sommeil, pétaient et miaulaient sous leurs draps à cause de leurs rêves lascifs tout juste pubères. Peut-être valait-il mieux abdiquer, enrager, et se délecter de sa rage, puisqu’il y a un plaisir dans l’abdication, cela va sans dire, le plaisir tragique de la passivité et du dépit, le plaisir du drapage dans la dignité, on ne nous laisse jamais rien faire, on a juste le droit de se taire, on nous enferme, alors que les autres là-bas au loin s’amusent et se goinfrent, qu’est-ce que j’ai fait dans mes vies antérieures pour mériter ça, oh comme je suis malheureuse. Peut-être aussi que le jeu n’en valait pas la chandelle. Mais le jeu, n’est-ce pas, en vaut rarement la chandelle. Le jeu n’est désirable que parce qu’il est le jeu. » - Résumé de Fille en colère sur un banc de pierre par la maison d'édition

Véronique Ovaldé, à travers l'histoire d'une famille frappée par une mystérieuse tragédie, ausculte au plus près les relations que nous entretenons les uns avec les autres et les incessants accommodements qu'il nous faut déployer pour vivre nos vies.

Entrée dans le monde des lettres en tant qu’éditrice, elle a publié son premier roman, Le Sommeil des poissons, en 2000. On y remarque déjà les éléments qui caractérisent son écriture : un univers imaginaire empreint de poésie et de symbolisme, des héroïnes aussi combatives qu’attachantes, une narration exploitant les codes des contes traditionnels.

Avec Et mon cœur transparent (2008), puis Ce que je sais de Vera Candida (paru en 2009, lauréat du Grand Prix des lectrices de ELLE, du Prix Renaudot des lycées et du Prix France Télévision), elle acquiert une notoriété auprès d’un plus large public.

En 2022, Hélène Gestern remportait le Prix pour son livre 555 aux éditions Arléa.

