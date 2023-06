La Commission européenne valide le rachat de Lagardère par Vivendi

La Commission européenne, qui agit en tant qu’autorité de la concurrence dans les 27 pays de l’Union européenne, a déclaré que Vivendi avait accepté de vendre son unité d’édition Editis et le magazine de célébrités Gala pour répondre aux préoccupations réglementaires concernant l’accord, nous apprend Reuters. Vivendi est à présent confiant de pouvoir finaliser ces deux opérations d’ici la fin octobre.

Arnaud Lagardère reste PDG

Le groupe « se réjouit de cette autorisation qui lui donnera une toute nouvelle dimension. Avec le groupe Lagardère, Vivendi comptera dorénavant 66.000 collaborateurs contre 38.000 sur la base des effectifs à fin décembre 2022, avec une présence renforcée sur des marchés-clés tels que la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et les États-Unis ».

Son chiffre d’affaires annuel atteindra environ 17 milliards d’euros sur base des résultats 2022, contre environ 10 milliards aujourd’hui, affirme Vivendi.

Ce rapprochement « répondra à l’objectif stratégique que le Groupe s’est fixé de développer sa présence internationale et lui permettra de devenir le troisième groupe mondial de l’édition grand public et d’éducation tout en intégrant une nouvelle activité en forte croissance, le travel retail », peut-on encore lire dans le communiqué du groupe présidé par Yannick Bolloré.

Enfin, Arnaud Lagardère demeurera le Président Directeur général du groupe qui porte son nom.

Un acteur mondial de référence

Yannick Bolloré, Président du Conseil de surveillance de Vivendi, a déclaré : « La décision de la Commission européenne est une excellente nouvelle pour Vivendi qui va pouvoir mener à bien son projet ambitieux de développement avec le groupe Lagardère. »

Et d’ajouter : « Ce rapprochement répondra à notre ambition stratégique d’internationalisation de nos activités et à notre volonté d’être un acteur mondial de référence de la culture et du divertissement. Nous tenons à saluer Arnaud Lagardère pour la confiance qu’il n’a cessé d’exprimer en faveur de notre projet et nous nous réjouissons de rencontrer prochainement les talents du groupe. »

Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, continue : « Ce rapprochement sera profondément transformateur pour nos deux groupes. Nous avons bien l’intention de faire valoir nos forces respectives pour écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de nos entreprises. Nous avons hâte de voir les équipes de nos deux sociétés mettre en commun leur savoir-faire et capitaliser sur les complémentarités entre elles pour accélérer le développement de nos activités et offrir de nouvelles perspectives enthousiasmantes aux nombreux talents qui nous font confiance. »

mise à jour 18h30 :

Yannick Bolloré et Arnaud de Puyfontaine ont adressé un message aux équipes d'Editis, reproduit ci-dessous :

Chères toutes, chers tous,

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous partageons la décision de la Commission européenne qui autorise Vivendi à réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. La cession d’Editis, ainsi que celle de Gala, en sont les conditions préalables, que nous regrettons amèrement.

La cession d’Editis devrait être effective une fois le repreneur validé par la Commission et la documentation juridique finalisée.

Dans quelques mois s’ouvrira ainsi une nouvelle ère pour Editis, après une période de transition particulièrement longue et inconfortable pour vous toutes et vous tous.

Nous souhaitions vous remercier pour la résilience et l’engagement qui ont été les vôtres depuis l’annonce du projet de cession.

Nous n’aurions pas imaginé il y a 4 ans, au moment de l’intégration d’Editis dans le groupe, vivre ce moment. Si nous sommes déçus de ne pas pouvoir accompagner plus longtemps le développement d’Editis, nous sommes fiers du chemin parcouru.

Sous l’impulsion de Michèle Benbunan et grâce au remarquable travail que vous avez toutes et tous effectué, Editis s’est considérablement transformé :

• Ses maisons se sont développées avec succès, grâce à des investissements massifs dans les contenus (droits d’auteur et création éditoriale), d’environ 200 millions d'euros sur 4 ans ;

• De nouvelles maisons d’édition ou sociétés ont été acquises ou créées ;

• Près de 100 millions d'euros ont été investis entre 2019 et 2023, essentiellement dédiés à la modernisation de l'outil logistique et des solutions informatiques. Ces investissements font d’Editis l'acteur le plus avancé du marché ;

• Editis s’est positionné sur les métiers de demain en accélérant les développements numériques : eBook, livre audio, B2C/Data et plateformes numériques pour l'éducation ;

• Nous avons également développé le groupe dans la Francophonie, à travers notamment la création de maisons d’édition au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Québec ;

• Sans oublier les relations de confiance que nous avons renforcées avec tous nos auteurs et éditeurs partenaires.

Bravo à toutes et à tous pour le travail accompli. Editis sort de ces 4 années plus fort et plus solide encore.

Le groupe IMI fondé par Daniel Kretinsky, dès l’agrément reçu de la Commission européenne, deviendra propriétaire d’une société exceptionnelle, dotée d’une bonne solidité financière et d’équipes de grande qualité.

Réciproquement, il était primordial pour nous de choisir un futur actionnaire de culture industrielle, un entrepreneur prêt à investir. C’est une garantie essentielle pour le futur développement d’Editis.

Nous sommes certains que la nouvelle phase qui s’ouvrira bientôt offrira à Editis de très belles opportunités de croissance.

Nous vous souhaitons le meilleur à chacune et chacun d’entre vous dans l’ouverture de ce nouveau chapitre.

Yannick Bolloré et Arnaud de Puyfontaine

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0