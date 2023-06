L’auteur et sociologue des mouvements sociaux Alain Touraine est mort

L’intellectuel naît en 1925 dans le Calvados, il est élevé au sein d'une famille bourgeoise et d'un père passionné de littérature, abonné aux éditions originales de plusieurs grandes maisons d’édition. Le Monde cite Alain Touraine : « J’appartiens aux dernières générations élevées par la littérature. Mon éducation fut plus moraliste que politique. Pour moi, la politique, à l’époque, c’était L’Espoir, de Malraux [Gallimard, 1937]. »

Il entre à l'École normale supérieure en 1945. Quelques années plus tard, il part en voyage d'étude en Hongrie pour le centenaire des révolutions de 1848. À son retour, il s'installe dans le nord de la France à Valenciennes, et devient mineur pendant un an, afin d'appréhender le réel qu’il étudie. C’est durant cette année qu’il découvre l'ouvrage Problèmes humains du machinisme industriel (Gallimard, 1947) du sociologue Georges Friedmann, une lecture qu’il nommera son « chemin de Damas ».

En 1959, alors qu’il est à l’EHESS - où il sera directeur d'études à partir de 1960 -, il fonde la revue Sociologie du travail sous le patronage de Georges Friedmann et Jean Stoetzel. En 1964, il soutient sa thèse de doctorat : Sociologie de l'action pour laquelle il aura notamment effectué des recherches de terrain sur des ateliers de mineurs au Chili.

Son premier livre, L'Évolution du travail ouvrier aux usines Renault, est publié aux éditions du CNRS en 1965. L’année d’après, l’ouvrage La conscience ouvrière paraît au Seuil. Il y relate l’évolution du travail.

La conscience de classe ouvrière n'est ni une réponse constante à la condition prolétarienne, ni un effet de la propagande. Elle est un fait historique, lié à un moment privilégié de l'évolution de l'industrie : la rencontre du monde (ouvrier) du métier et du monde (patronal) de la propriété avec l'organisation rationalisée de la production. Elle marque l'entrée des sociétés capitalistes dans la civilisation industrielle. - La conscience ouvrière, résumé de l’éditeur

Le tournant 68

Après mai 68, il commence à s'intéresser aux mouvements sociaux qui portent des thèmes autres que ceux de l’ouvriérisme socialiste. Il les désigne sous le terme de « NMS » : « nouveaux mouvements sociaux ». Il écrit notamment Le Mouvement de Mai ou le communisme utopique (1968) qui est la première étude d'ensemble, documentée et critique de ce mois fondateur et mouvementé. Dix ans plus tard, il publie au Seuil La voix et le regard, ouvrage de synthèse sur la sociologie des mouvements sociaux.

Dans un de ses derniers écrits, Le Nouveau Siècle politique (2016), l’intellectuel analysait « l’émergence d’un nouveau conflit social dominant qui nous laisse face à cette alternative : s’enfermer dans l’État national ou accepter la réalité d’un monde globalisé ». Il insistait également sur la centralité des femmes pour la démocratie à venir.

Le journaliste et essayiste Jean Birnbaum développe à son propos : « Depuis ses premières enquêtes de terrain dans les usines Renault, jusqu’à ses derniers textes sur les métamorphoses du capitalisme “spéculatif”, ce voyageur enthousiaste n’aura jamais cessé d’observer le monde social, ses mutations profondes, ses nouvelles lignes de fracture, ses ressources d’indignation et de liberté, aussi ».

