Les conseils des auteurs britannique pour se protéger de l'IA

Les membres du syndicat chargés de ce travail décrivent : « Nous avons vu des sociétés d’IA annoncer des services d’édition et de critique d’ouvrages, et d’autres vendre des traductions automatiques. La narration par IA est utilisée dans la création de livres audio, et l’industrie du livre emploie déjà des images générées par l’IA sur les couvertures d’ouvrages et dans la promotion de ces derniers. »

En France, on citera par exemple le choix de la maison Michel Lafon en novembre 2022 de publier le livre Poster Girl, de Veronica Roth (trad. Alice Delarbre), avec une couverture réalisée à l’aide de l’Intelligence artificielle. Un procédé qui avait provoqué de nombreuses levées de boucliers.

Se protéger contractuellement

Le syndicat britannique soulève également l’épineuse question de l’IA et des droits d’auteur : « L’IA apprend en accédant au contenu et en le copiant brièvement avant de le supprimer, après quoi le système se souviendra de ce qu’il a appris. Si la copie a lieu sans l’autorisation du détenteur du droit d’auteur, il s’agit d’une violation du droit d’auteur en vertu de la loi britannique, même si elle n’est possédée que sur un court moment par l’IA avant d’être supprimée. »

Et ainsi de conseiller « d’essayez de contrôler si et comment l’IA a accès à votre travail, votre style et votre voix. » Pour ce faire, la Society of Authors suggère de limiter au maximum, dans le contrat d’édition, la possibilité pour l’éditeur de vendre des licences à des tiers. Le syndicat propose d’imposer une clause interdisant l’utilisation du travail de l’auteur pour assister l’apprentissage automatique, monétisable par maison d’édition.

Dans cette optique, la SoA exhorte les auteurs à demander aux éditeurs de confirmer qu’ils « ne feront pas un usage substantiel de l’IA à quelque fin que ce soit en rapport avec votre travail — comme la relecture, l’édition (y compris les lectures d’authenticité et la vérification des faits), l’indexation, la vérification juridique, la conception et mise en page, ou toute autre chose sans votre consentement ».

Nous vivons dans un monde de cases à cocher, dans lequel nous réfléchissons rarement à deux fois avant de cliquer sans discernement pour accepter les conditions d’un site Web lors d’un processus d’inscription. Maintenant plus que jamais, alors que les entreprises élaborent de nouvelles façons de monétiser et de manipuler nos informations, notre comportement et notre créativité, nous devons faire une pause à ces moments de consentement pour nous assurer que nous comprenons clairement ce que nous signons. - Intelligence artificielle : étapes pratiques pour les membres

Protéger l'avenir

Des conseils qui découlent d’un appel à la transparence, que ce soit du côté des auteurs que des éditeurs, afin que « vous (Ndr. les auteurs) compreniez les risques ainsi que les opportunités dans les systèmes que vous et ceux avec qui vous travaillez, utilisez. »

Pour ceux qui gagnent leur vie « grâce à votre voix — en tant qu’interprète ou narrateur de livres audio, par exemple — assurez-vous de bien peser le pour et le contre de l’IA ». Et de développer : « Il peut être tentant de vendre des droits permettant de copier votre voix à une société d’intelligence artificielle, mais gardez à l’esprit que cela aidera les systèmes à apprendre à imiter la parole humaine en général, et vous personnellement. L’argent d’aujourd’hui pourrait simplement accélérer l’absence de tout travail à l’avenir. »

La même semaine que la publication de ces conseils à destination des auteurs, la Publishers Association (PA) a annoncé former un « groupe de travail » sur l’IA, afin d’accompagner l’industrie dans les améliorations rapides de l’IA.

Les maisons Pan Macmillan et Bonnier Books UK ont également mis en place des groupes de travail internes, avec comme optique de ne pas éditer de livres générés par l’IA, comme « d’être transparents sur tous les outils d’IA génératifs utilisés dans le processus de publication », décrit Booksellers.

Crédits photo : Domaine public