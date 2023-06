À Toulouse, la lecture publique métropolitaine s'interroge

La trentaine de professionnels réunis à Toulouse tentera de répondre à la question suivante : Qu’est-ce qui caractérise aujourd’hui la lecture publique à l’échelle des métropoles ?

La question est moins anecdotique qu’il n’y paraît. La gestion des équipements (bibliothèques, médiathèques) relève dans la majorité des cas des compétences obligatoires des communes. Mais les métropoles s’emparent de plus en plus du sujet de l’animation et de la coordination de la lecture publique sur le territoire métropolitain. Certaines d'entres elles gèrent même déjà des services et des équipements mutualisés.

En pratique, cela se traduit par des actions pour fédérer les bibliothèques municipales autour d’engagements et de partenariats (charte de lecture publique, contrat territoire lecture, schéma de développement...). Mais aussi pour faciliter la mise en place de services mutualisés et d’actions communes sur le territoire métropolitain (système de gestion, circulation des documents, plan de formation partagé, action culturelle, vie littéraire, développement numérique...).

Les journées des bibliothèques métropolitaines, JBM pour les intimes... constituent un laboratoire d’idées et de propositions concrètes qui entendent éclairer les priorités et les opportunités de demain pour les bibliothèques, la lecture publique et plus largement le livre à l‘échelon des métropoles.

Partage d’expériences, connaissance des actions et des réalisations développées par chacun, analyse des obstacles rencontrés, échanges sur les pratiques innovantes et les projets en cours, réflexion sur les compétences et la coopération territoriale... sont autant de thèmes abordés qui permettront de travailler collectivement à l’élaboration d’une vision commune des enjeux et perspectives de la lecture publique métropolitaine à l’horizon 2030.

