9e édition de Libraires d'un jour : partager vos lectures

Les bibliothèques de la Ville de Paris, et à présent celles d'Île-de-France, prendront part à cette journée, au côté de plus de 200 librairies indépendantes. L’ événement participatif prône la diversité culturelle et la richesse de la lecture.

Les lecteurs et lectrices partageront leurs coups de coeur (romans, bandes dessinées, essais, poèmes... livre de chevet inoubliable, classique, découverte du moment). Ils seront invités dès le 26 mai à écrire leurs avis sur des marque-pages aux couleurs de l'évènement, que votre libraire placera sur les ouvrages et les présentera sur ses tables et en vitrine.

Après Daniel Pennac en 2022, c’est au tour de la journaliste et humoriste Charline Vanhoenacker de se prêter au jeu :

BD, manga et roman graphique

Davantage de coups de cœur du côté des romans graphiques, BD et mangas sont-ils à prévoir ? D’après l’institut GFK en 2022, le roman graphique « prend une place de plus en plus importante dans les bibliothèques », avec des chiffres multipliés par 7 en 10 ans.

D’autre part, l’univers BD-Mangas est à présent un pilier de l’Édition. Il représente plus de 1 livre acheté sur 4. L’institut estime qu’il pèse autant en volume qu’en revenu généré de ventes que la Littérature générale.

D'après l'enquête Ipsos signée Yves Bardon la même année, les mangas représentent la moitié des ventes de bandes dessinées, ce qui positionne les Français juste derrière les Japonais en tant que plus grands consommateurs au monde. Les genres les plus populaires dans le pays sont le Shônen (destiné principalement aux adolescents), le Shôjo (pour les adolescentes) et le Seinen (pour les adultes).

Pour patienter d'ici cette journée festive, un test de personnalité est disponible. En 7 questions décalées, découvrez le lecteur ou la lectrice que vous êtes. Le quiz est disponible en librairie, en bibliothèque en version papier et en ligne ici. Une bibliographie correspondant à chaque résultat vous est proposée.

