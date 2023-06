La carapace du homard, ou oser se reconstruire

Mais comment imiter le homard sans s’exposer au danger ? C’est Ea qui envoie cet étrange email à son petit frère, qui le redirige vers une vidéo bien précise : celle d’un rabbin emporté dans un laïus à propos de ce crustacé. Pour pouvoir continuer à grandir, le homard, trop à l’étroit dans sa carapace, est obligé de la quitter. Or, avant qu’une nouvelle ne repousse, le voilà obligé d’attendre sagement, parfaitement vulnérable, pendant ce qui pourrait sembler être une éternité.

Tout commence par un enchaînement d’évènements surprenants. Notamment cet accident, au British Museum : un mouvement un peu brusque d’un visiteur aurait abîmé un buste d’une valeur inestimable. Sidsel est invitée à le restaurer ; impossible de refuser, il faut donc qu’elle confie sa fille à Niels. Celui-ci, tout en acceptant, réalise qu’il va devoir tenir occupée une gamine pleine de curiosité et d’énergie, alors qu’il ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour son colocataire, qui a décidé d’abandonner la musique… Enfin, Ea sent des présences autour d’elle. Pire, elle entend des voix, ne peut plus trouver le sommeil sans se sentir envahie par des pensées qui ne sont pas les siennes. Alors elle décide de rencontrer une voyante, Bee, qui va lui faire comprendre que ses voix appartiennent à ses parents…

Tout se gâte, se couvre de poussière, se brise et se fane. Comment accepter ça ? Parfois elle aimerait vivre dans un endroit lisse et propre où les gens n’ont pas d’odeur, où rien ne se corrompt ni ne se dissout, où les cheveux, les ongles et les plantes ne poussent pas, où les maladies n’existent pas. Un endroit semblable au vaisseau spatial du film de Kubrick. Un endroit qu’on pourrait nettoyer au jet. - La carapace du homard

Caroline Albertine Minor écrit la vie d’une manière bien à elle. Ici, sa définition de l’existence est une succession de décisions, d’erreurs, de moments de doute, de plongeons dans le vide. Et, tout comme les personnages de ce récit, le lecteur erre dans un brouillard épais. Pas de direction précise, aucune certitude. Il faut accepter, donc, de se sentir perdus – au moins au début.

Au cœur de tout, cependant, une notion bien précise : celle des relations humaines. Les liens familiaux, bien évidemment – mais aussi ceux entre une mère et sa fille, entre un jeune homme et un ami désabusé, entre un couple en restructuration, ou encore entre un sans-abri et une femme à la recherche de ses fantômes. Des proches, des connaissances, des inconnus. L’amour, l’amitié. Le courage de s’éloigner de ce qui nous fait mal. La nécessité de se reconstruire une carapace pour affronter le monde ; un monde complexe, qui blesse, et qui pourtant a aussi tant à offrir.

La carapace du homard est une invitation à se demander comment chacun de nous construit son identité. Comment en arriver à « soi » ; à cette version pure, sincère ? Comment se façonner, alors que les personnes qui devraient agir comme nos piliers, sont elles-mêmes dysfonctionnelles dans leur approche de la vie, dans leur approche de l’autre ? Ce roman ne propose pas une réponse à proprement parler ; mais plutôt un champ d’exploration. Avec une construction sublime et une plume traduite avec soin par Terje Sinding, ce récit touche en plein cœur. En plus de traiter de différents sujets – comme le deuil, l’absence, le souhait d’enfanter ou encore l’importance de porter en soi le souvenir de l’autre –, il propose de marcher main dans la main avec des personnages attachants, le temps de quelques centaines de pages…