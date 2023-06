25 € par élève en 6e et 5e : le Pass Culture s'étend encore

Plus d'un an après son extension aux collégiens et lycéens, à partir de leur entrée en classe de 4e, le Pass Culture gagne des utilisateurs potentiels, puisque les crédits de la part collective concerneront dès la rentrée 2023 les élèves des classes de 6e et de 5e.

En l'ouvrant à de nouveaux bénéficiaires, plus jeunes, et en proposant une « part collective » utilisable avec les professeurs pour financer des activités artistiques et culturelles dans un cadre scolaire, le gouvernement souhaitait « créer un continuum entre l’éducation artistique à l’école et le Pass Culture à 18 ans ».

25 € par élève et par niveau

Cette extension proposera à partir de la prochaine rentrée des crédits d'un montant de 25 € par élève, en 6e, puis en 5e. Soit la même somme que celle attribuée en 4e, puis en 3e. Celle-ci est « exclusivement dédiée au financement d'activités d'éducation artistique et culturelle effectuées en groupe et encadrées par les professeurs », selon l'article 4 du décret relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée.

Dotations de la part collective du Pass Culture (via Légifrance)

En février dernier, le gouvernement avait proposé un premier bilan de la mise en place de cette part collective du Pass Culture. « 4 millions d’élèves scolarisés dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat — incluant les élèves des établissements agricoles, maritimes et militaires — [...] ont bénéficié d’une action culturelle au titre de la part collective », indiquait le ministère de la Culture à l'occasion d'un conseil des ministres.

À ce jour, 37 % des élèves et 70 % des établissements auraient déjà bénéficié d’actions au titre de la part collective du Pass Culture, et la rue de Valois se fixe pour objectif de porter ces deux ratios à 100 % d'ici la fin de l'année 2026.

D'après le ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale, « les collèges situés en zone REP [réseau d'éducation prioritaire] ou REP + utilisent désormais davantage la part collective du pass culture que l’ensemble de la moyenne nationale ».

En 2023, le budget consacré au Pass a atteint 208,5 millions €, soit une hausse de 9,5 millions €, pour représenter 26 % des montants du programme Transmission des savoirs et démocratisation de la culture du ministère.

Revente interdite, don possible

Le décret étendant le Pass Culture apporte aussi une petite, mais sensible modification aux conditions d'utilisation des crédits individuels. En 2021, à la naissance du dispositif, la loi indiquait que « [l]es réservations effectuées et les biens acquis grâce à ce crédit ne peuvent être cédés à titre onéreux à une tierce personne, même en cas de suppression du compte à l'initiative de son bénéficiaire ou de dissolution de la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture”. »

Autrement dit, la revente d'un livre payé grâce à des crédits est interdite, en pratique. Une manière d'éviter la mise en place d'un recel à grande échelle, notamment de biens relativement onéreux comme les instruments de musique. Mais, dans les faits, rien n'empêche un bénéficiaire, par exemple, de céder un titre à un bouquiniste — impossible de surveiller les moindres faits et gestes.

Le décret n° 2023-443 de ce 7 juin 2023 ajoute une autre option aux bénéficiaires qui souhaitent se débarrasser de certains biens obtenus via le Pass : « Les biens acquis grâce à ce crédit peuvent cependant faire l'objet d'un don selon les modalités prévues par les conditions générales d'utilisation de l'application “pass Culture”. »

