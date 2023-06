Défendre la traduction littéraire : deux organisations se rapprochent

Par un mémorandum d'entente signé le 17 mai dernier à Ljubljana (Slovénie), PEN International et le Conseil européen des associations de traducteurs (CEATL) se sont engagés à collaborer de manière plus suivie.

Les deux organisations « partagent des objectifs communs en matière de traduction littéraire, notamment le soutien à la pratique de la traduction de et vers toutes les langues européennes, et constituent un espace d'échange d'informations sur les statuts professionnels et personnels des traducteurs littéraires de l'Europe ».

Au sein de PEN International, le Comité de traduction et des droits linguistiques partage encore un peu plus de points communs, évidemment, avec le CEATL.

« Ensemble, nous poursuivrons notre travail de mise en avant des voix d'auteurs et de traducteurs, afin de progresser vers une communauté littéraire plus inclusive et interconnectée », a souligné Romana Cacchioli, directrice exécutive de PEN International, à l'occasion de la signature, avec Lara Hölbling-Matković, secrétaire générale du CEATL.

Entente et partage

Concrètement, ce rapprochement consistera en des échanges d'informations, via des lettres d'information, des messages et des publications sur les réseaux sociaux, adressés aux membres des deux organisations, sur les congrès, résidences, prix littéraires, soutiens financiers et autres bourses concernant le travail de traduction.

Par ailleurs, « les deux partenaires travailleront ensemble pour améliorer les conditions des traducteurs littéraires, à travers des négociations non commerciales et des campagnes communes ».

Rappelons que PEN International défend la liberté d'expression des auteurs du monde entier, quand le CEATL réunit 32 associations professionnelles, de 26 pays différents, soit plus de 10.000 traducteurs d'Europe.

Photographie : illustration, Petri Damstén 💀, CC BY-NC-ND 2.0