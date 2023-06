Paris : une librairie féministe en danger en appelle à la générosité

Alors que le deuxième confinement vient de démarrer, une nouvelle librairie ouvre ses portes à deux pas de la place de la République, dans le 10e arrondissement de Paris. « On est partie avec peu d’argent », nous confie Juliette Debrix, l’une des deux créatrice de la structure.

« On a repris une librairie qui existait déjà, on a voulu partir de zéro pour essayer de tout (re)construire. Nous étions jeunes à l’époque (rires), alors nous avons emprunté en capacité mais vu la situation critique, les banques ne nous ont pas soutenu outre mesure, » poursuit-elle.

Pour autant, et malgré une première année chaotique, les deux gérantes sont parvenues à doubler le chiffre d’affaire de l’établissement précédent, et ce, en moins de deux ans et demi. Si les comptes pourraient désormais être à l’équilibre, de lourdes dettes viennent assombrir l’avenir et la trésorerie de la librairie.

« Entre les confinements, les couvre feu, la guerre en Ukraine, les élections présidentielles et bien d’autres évènements, nous n’avons pas pu ouvrir comme on le voulait. Et c’est notamment vrai pour la partie salon de thé. Tout cela n’a fait que creuser une dette qui atteint aujourd’hui près de 50.000 € dans les comptes… » - Juliette Debrix

Et coup de grâce pour les deux libraires : aujourd’hui les fournisseurs ne veulent plus leur envoyer les nouveautés. « Même si l’on puise dans nos fonds, nous avons atteint notre maximum, ne plus avoir accès aux dernières publications, c’est vraiment handicapant. »

Une cagnotte en ligne

Alors, pour que l’aventure ne prennent pas fin en si bon chemin, les deux gérantes décident de lancer une cagnotte sur le site de financement participatif KissKissBankBank. Pour la co-gérante, « rembourser cette dette, cela signifierait non seulement débloquer l’arrivée des nouveautés, mais aussi assainir les comptes pour revenir bien à zéro et repartir sur de nouveaux projets à la rentrée de septembre. »

« Dans l’idée, ça ne va pas bien et si on ne change rien, nous allons fermer nos portes d’ici à la fin de l’été. Nous voulons continuer à faire exister les féminismes sur un plan plus global, notamment avec des actions interdisciplinaires. » -Juliette Debrix

Mais, pour aller au délà de la simple collecte de don et continuer à créer du lien, de la vie et des interractions, la librairie remet en avant les personne qui les ont soutenus et les gens qu’elles ont reçu au sein de l’établissement : « Il y a pas mal de surprises de prévues tout au long de la campagne de financement participatif. Ça se passera sur notre page Instagram tous les mardis, mercredis et jeudis sous forme d’enchères. Il y a aura des lots matériels mais aussi immatériels… »

Les premières contreparties se dévoilent déjà, avec, par exemple, un atelier d'écriture spécial poésie avec Morgane Ortin, l'autrice du recueil La Chambre sans murs (Nami) ou encore une soirée consacrée aux stand-uppeuses à la librairie, le 13 juin prochain...

Crédits photo : © Gabrielle Malewski