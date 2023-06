Nîmes : une médiathèque ferme à cause du trafic de drogue

Jean-Paul Fournier explique auprès de France 3 Occitanie : « Des dealers exercent une forte pression sur le quartier de Pissevin depuis plusieurs années. Mais la situation, connue de tous, vient de prendre une tournure qui m’interpelle et me choque. »

La situation s'aggrave

Un communiqué de la mairie de Nîmes explicite le contexte : « Un nouveau palier a été franchi puisque les trafiquants ont pénétré dans le bâtiment, jusqu’ici sacralisé, allant jusqu’à filmer et photographier le personnel, et accédant au toit pour surveiller les alentours et prévenir de l’arrivée des forces de police. »

Depuis plusieurs mois, les agents endurent menaces et agressions verbales : « Aujourd’hui, ils font même l’objet de contrôles et de palpations en pleine rue avant d’accéder à leur poste de travail », ajoute la ville. Une majorité du personnel a conséquemment exercé son droit de retrait, un fort signal d’alarme quant aux dangers endurés au quotidien.

Depuis décembre 2022, les revendeurs intensifient leur pression à Pissevin, avec notamment la mise en place de « barricades/checkpoints » sécurisant leur commerce illicite.

Réouverture sous condition

La mairie évoque « une terrible décision » mais plus encore, « le sentiment de ne plus avoir le choix » Et d'ajouter : « Après de nouveaux incidents graves ces dernières semaines venant s’ajouter à une situation déjà très tendue, la Ville de Nîmes a décidé de fermer la médiathèque Marc Bernard tant que la sécurité de ses agents en poste ne sera pas assurée. »

Le maire en appelle à présent à l’État, afin qu’il aide à apaiser le contexte, et ainsi d’œuvre au démantèlement du point de deal situé devant le centre culturel : « Pour ce faire, nous réclamons notamment l’affectation d’une Unité de Force Mobile (UFM) avant qu’un drame ne se produise », développe-t-il.

La ville espère l’affectation « de façon quasi-permanente », de cette UFM pour faire cesser le trafic aux abords de la médiathèque.

On se souviendra en 2020 lorsque la mairie de Paris recevait des agents de la bibliothèque Goutte d’or (XVIIIe) un courrier d’alerte. Ces derniers faisaient état de conditions de travail inimaginables, alors qu’une vague de criminalité prenait possession du territoire.

Crédits photo : Villes de Nîmes