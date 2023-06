Japon : la relation entre Intelligence artificielle et droit d'auteur éclaircie

Le document souligne la nécessité de distinguer la « phase de développement et d’apprentissage de l’IA » de la « phase de génération et d’utilisation ». Autrement dit, accepter sans contraintes l'usage à des fins pédagogiques, de recherche et non commerciales.

Pendant la phase de développement et d’apprentissage de l’IA, les actions qui ne visent pas à profiter des idées ou des émotions exprimées dans une œuvre « peuvent généralement être utilisées sans autorisation du titulaire du droit d’auteur ». Cependant, il convient de noter que cette règle ne s’applique pas lorsque l’utilisation dépasse « la limite nécessaire » ou que sa pratique « causerait un préjudice injustifié aux intérêts du titulaire du droit d’auteur ».

D’autre part, lors de la phase de génération et d’utilisation de l’IA, celle-ci est traitée de la même manière que toute violation ordinaire du droit d’auteur – à moins que l’utilisation ne respecte la législation en vigueur (comme les activités relevant de l'usage privé). À titre d’exemple, si les images générées par l’IA sont basées sur des documents protégés par le droit d’auteur, le titulaire demandera légitimement des dommages et intérêts. Il sera même possible de déposer une injonction pour violation du droit d’auteur, et donc d'engager des poursuites visant à des sanctions pénales.

En pratique, néanmoins…

En 2022, l'agence japonaise des affaires culturelles avait alloué 123 millions de yens pour des mesures antipiratage. Or, le 16 mai 2023, fut constatée la présence par mégarde sur son site, pendant 6 mois, de liens conduisant à 10 plateformes de piratages de mangas dont le trafic est le plus important. L’agence a déclaré qu’elle assurera un système de contrôle fiable qui empêcherait tout nouvel incident similaire

Bien qu’il y ait eu une baisse constante en raison de la fermeture de nombreux sites illégaux, le nombre oscille autour de 200 millions depuis le début de 2023.

L’Agence des affaires culturelles collaborera prochainement avec des universitaires et des avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle pour approfondir son analyse. L’objectif est de sensibiliser le public à ces concepts et de promouvoir une meilleure compréhension de ces questions à l’avenir.

