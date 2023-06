Patrimoine, numérique et intelligence artificielle à la Bibliotheca Alexandrina

La septième édition de l'École d'été aura lieu à Alexandrie, en Égypte, sur le site de la Bibliotheca Alexandrina. Inaugurée en 2002, cette nouvelle Bibliothèque d'Alexandrie a été construite à peu près à l'emplacement de l'ancienne et célèbre bibliothèque antique d'Alexandrie. Elle comprend de nombreuses salles équipées d'installations pédagogiques et technologiques ultramodernes. De plus, on y trouve un musée dédié aux précieux manuscrits anciens.

Explorer les métiers et les possibilités

Tirant parti d’un lieu emblématique où l’histoire et les nouvelles technologies se rencontrent, l’AIFBD répond aux besoins exprimés par de nombreux secteurs professionnels. À l’ère du numérique, l’utilisation des mégadonnées et de l’intelligence artificielle (IA) devient essentielle pour offrir de nouvelles possibilités ainsi que des services personnalisés et novateurs au sein des institutions culturelles.

Pour cette édition, nous souhaitons explorer les diverses transformations engendrées par le numérique dans la gestion du patrimoine écrit, des bibliothèques et les avancées introduites par l’IA. L’IA est considérée comme un outil numérique précieux pour promouvoir le patrimoine culturel, en permettant un accès virtuel aux services d’information et de documentation (musées, bibliothèques, centres d’archives).

Elle facilite ainsi l’accélération et l’amélioration des processus de numérisation des collections patrimoniales (archives, manuscrits, images), de l’extraction d’informations (transcription des manuscrits), de la classification et de la visualisation des données.

En conséquence, l’analyse, le traitement et la visualisation des données deviennent des compétences essentielles pour les professionnels de l’information. Cela offre une occasion non seulement de revoir les outils et les pratiques, mais surtout de prendre en compte les changements induits dans les métiers de l’information. En effet, que ce soit dans le domaine numérique ou de l’IA, nous observons de plus en plus une convergence entre les métiers du patrimoine, tels que les bibliothèques, les archives et les musées.

Le programme complet est disponible en ligne

L'AIFBD sur tous les fronts

Autre grand événement pour l'association cette année, l'organisation du Congrès AIFBD 2023 est en très bonne voie. La sélection des communications est désormais terminée et un programme a été publié sur leur site ainsi que sur celui de la Bibliothèque Royale de Belgique (KBR) qui accueillera l'événement à Bruxelles.

Ce colloque, labellisé "Conférence Satellite IFLA" et organisé en partenariat avec la Section IFLA Bibliothèques de droit, se tiendra du 16 au 19 août et précédera le Congrès IFLA de Rotterdam. Les sessions de travail seront menées par des intervenants francophones du monde entier et se placeront sous la thématique de "L'accès à l'information au cœur du développement : plaidoyer pour les Bibliothèques et Centres de documentation".

Didier Jaurès Voïtan, Chef du Centre CAEB/Fondation Vallet de Parakou au Bénin. Vous pouvez découvrir son parcours et ses actions La tenue du Congrès sera également l'occasion de remettre le Prix AIFBD Bibliothécaire/Documentaliste francophone de l'année Édition 2023, organisé par la section Visibilité des francophones, Communication et Éthique. Le lauréat est, Chef du Centre CAEB/Fondation Vallet de Parakou au Bénin. Vous pouvez découvrir son parcours et ses actions à travers son portrait

Enfin, cette année le Conseil d'administration de l'association est appelé à se renouveler pour un nouveau mandat de 3 ans. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 16 juin. Toute personne souhaitant s'investir au sein de leurs activités et à jour de cotisation pour l'année 2022 ou 2023 peut postuler !

Crédits photo : Bibliotheca Alexandrina