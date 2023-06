Amagami Sister : votre destin entre les mains de trois jolies prêtresses

Croyez-vous au destin ? Les trois sœurs Amagami vous attendent dans leur sanctuaire pour vous aider à vous attirer les faveurs des dieux. Uryû, lui, est un sceptique. Depuis la mort de sa mère, il ne rêve que de devenir médecin et se consacre corps et âme à ses études.

Après avoir grandi en orphelinat, il a enfin trouvé une famille d’accueil… qui se révèle être un temple shintoïste. Loin de l’espace tranquille pour travailler qu’il souhaitait, Uryû se retrouve pris dans la délicate tornade des trois sœurs qui vivent là, chacune avec un caractère bien trempé. Et quand leur grand-père, haut prêtre du sanctuaire, se manifeste enfin, Uryû n’en croit pas ses oreilles : il a été choisi pour hériter du temple et devra épouser l’une des trois ! Un intello athée pourra-t-il vraiment se marier avec une adorable prêtresse shinto ?

Une maisonnée agitée

Dans un sanctuaire, les cloisons sont en papier et toutes les portes coulissent. Autant vous dire qu’Uryû n’arrivera pas à maintenir ses distances avec la joyeuse sororité. Qui curieuse, qui taquine, qui méfiante, elles seront sans cesse sur son dos. Et avec la palette de leur personnalité, pas de quoi s’ennuyer.

L’aînée, Yae, est une artiste qui n’a pas son pareil pour mettre le désordre dans une pièce. Du haut de ses vingt ans, c’est aussi la plus gamine des sœurs, qui aime qu’on prenne soin d’elle. Quant à la seconde, Yuna, c’est une tsundere en bonne et due forme qui compte protéger ses sœurs en surveillant Uryû de près. Elle ne se laisse amadouer que si on lui met un chat dans les bras.

Enfin, la benjamine, Asahi, est déjà pleine de répartie pour ses 14 ans et n’a de cesse, entre deux séances de sport, de taquiner notre pauvre héros. Bien sûr, au quotidien, les trois revêtent d’adorables vêtements de miko, les prêtresses shintô. Cette joyeuse galerie est complétée par le grand-père, apparition presque surnaturelle surgissant de temps à autres pour faire avancer le récit.

Des flirts et de l’émotion

Le ton n’est pas vraiment sérieux, sauf quand il s’agit du destin des fiancés et des rêves poursuivis par chacun. Pour une première œuvre, le dessin est déjà habile, avec de magnifiques plans d’une page sur les héroïnes en plein date qui font battre le cœur du lecteur. Car poussé par le grand-père à choisir l’une des sœurs, Uryû va bon gré mal gré alterner les rendez-vous arrangés, pour notre plus grand bonheur.

How I Married an Amagami Sister est la première série de Marcey Nato, qui après avoir été l’assistant de Haruba Negi sur The Quintessential Quintuplets, se lance sur les traces de son maître dans le genre de la love comedy harem. Et c’est pour l’instant un beau succès au Japon puisque la série compte déjà 10 volumes parus là-bas.