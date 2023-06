Écho Antonin Artaud n° 1 : sur la trace de l'auteur, à Dublin

Ilios Chailly est titulaire d’un doctorat sur la notion de révolte dans l’œuvre d’Antonin Artaud. Il est l’auteur d'Antonin Artaud ou l’anarchiste courroucé (Libertaires, 2018), The Bachall Isu ou la canne de Saint-Artaud (L'Écureuil) et Le surréalisme et la fin de l’ère Artaud (L'Harmattan, 2022) pour ne citer qu'eux. En tant que comédien, il a déjà incarné cet artiste sur scène durant plusieurs années.

Cette création fait suite à sa soutenance de thèse en 2011, où il cherchait à comprendre la logique de l'ouvrage Héliogabale ou l'anarchiste couronné, publié pour la première fois chez Denoël & Steele à Paris en 1934. Grâce à celle-ci, il s'est intéressé au périple de l'auteur en Irlande et a publié l'ouvrage The Bachall Isu ou La canne de Saint Patrick.

Aujourd'hui, il continue ses recherches sur la vie de cet artiste connu pour avoir passé 9 années en institutions psychiatriques, et souhaite les rendre accessibles au plus grand nombre. Coïncidence ou non, une exposition sur Génica Athanasiou, actrice et compagne d'Artaud, est ouverte depuis le 31 mai au Musée national de la littérature roumaine (MNLR) à Chartres.

Un carnet de voyage

Le premier numéro de la revue comporte un article intitulé « Dublin, Galway, îles Aran : Sur les traces d'Antonin Artaud », dans lequel Ilios Chailly superpose ses découvertes lors de recherches dans des archives et ses visites à Dublin.

Ce numéro inaugural est divisé en deux sous-chapitres. Le premier aborde le séjour d'Artaud à Dublin, du 11 septembre 1937 au 29 septembre 1937. Le deuxième sous-chapitre présente un carnet de voyage intime détaillant les lieux visités par l'auteur décédé, accompagné de photos récentes prises par Illios Chailly lors de son voyage en avril 2023.

Dans le deuxième numéro, intitulé Galway, le port des belles rencontres, l'auteur partagera ses découvertes sur le séjour d’Artaud à Galway, ainsi que ses impressions personnelles de cette ville et sa rencontre avec Rónán Ó Feargail. Cette suite sera disponible dans le n° 2, en juillet 2023.

Quant à la troisième et dernière partie, Les îles Aran, portes de l’Atlantide, elle sera révélée dans le n° 3 en septembre de la même année.

La revue est publiée à la fois en format papier et numérique, et elle est disponible en français et en anglais. Pour l’obtenir gratuitement (seulement en format électronique), il suffit d’envoyer un courriel à echoantoninartaud@outlook.fr

