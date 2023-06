Pour Amazon, l'impression à la demande génère “une marge plus importante

L'extension de l'entrepôt, entamée en janvier 2022, avait abouti en fin d'année à l'inauguration de l'imprimerie d’Amazon. Dès novembre 2022, l'activité démarrait avec une centaine de salariés sur place, recrutés en interne, selon nos informations. L'officialisation de l'ouverture est survenue assez tardivement, donc, quelques mois après.

Rapidité et secret de fabrication

Interrogé, Amazon France indique ne pas communiquer « sur la capacité de production, ni sur le nombre de machines ». En avril dernier, Le Figaro a pourtant obtenu une visite de l'imprimerie fraichement inaugurée, et fait l'inventaire : « [D]eux lignes d'impression grande vitesse (160 mètres/minute), cinq imprimantes à la puissance plus limitée (350 feuilles/minute) et cinq autres dédiées à l'impression de couvertures souples mates ou brillantes. »

Fournies par la société suisse Hunkeler, les machines produisent un livre en quelques minutes, principe fondateur de l'impression à la demande. Elles permettent aussi à Amazon de promettre la fabrication et l'expédition d'un ouvrage « dans un délai de deux jours ».

« Les envois de livres sont organisés en fonction de la localisation du lecteur. En effet, le service est présent dans plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne », nous explique la firme. « Dans un souci de respect de l'environnement, le livre demandé est imprimé au plus près possible du lecteur. »

Pour les auteurs autopubliés qui utilisent le service Kindle Direct Publishing, l'impression à la demande faisait déjà partie des services accessibles : elle était alors réalisée dans « d'autres centres d'impression à la demande d'Amazon basés en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne ».

Rappelons que les éditeurs ont aussi accès à la solution d'impression à la demande du géant américain : comme le soulignent nos collègues du Figaro, toutefois, tous ne semblent pas prêts à sauter le pas, même si « plusieurs maisons d'édition indépendantes » et de « grands éditeurs tricolores » collaborent avec la multinationale.

Petits entrepôts, forte rentabilité

Le souci environnemental est mis en avant dans les communications d'Amazon, mais il ne justifie pas à lui seul cette nouvelle activité. La constitution d'une chaine logistique complète, de la mise en ligne des textes d'auteurs autoédités à l'expédition de leurs ouvrages, en passant par l'impression, participe à une stratégie d'intégration verticale, appréciée des multinationales. Elle permet de supprimer des intermédiaires et donc d'améliorer la marge finale.

« Pour Amazon, la rentabilité est plus conséquente sur cette activité d'impression que sur le site logistique, la marge est plus importante », nous explique une source syndicale.

La firme mise également sur l'efficacité de son modèle : elle rapproche fabrication et expédition pour réduire les délais — les deux bâtiments sont côte à côte — et améliorer la satisfaction des collaborateurs comme des clients.

Ensuite, les tarifs seront susceptibles d'être modulés, comme cela se produira ce 6 juin, à minuit, pour certains articles. Les clients professionnels verront ainsi le coût unitaire passer de 0,6 € à 0,75 €, pour l’ensemble des livres brochés. Pour les ouvrages reliés, le prix unitaire basculera de 4,5 € à 4,65 €, que ce soit pour noir et blanc ou couleur premium. Du côté des autopubliés, le livre broché, en noir et blanc, de 24 à 108 pages, passe de 1,90 € à 2,05 € à partir du 20 juin prochain...

Premier centre d'impression à la demande, celui de Brétigny-sur-Orge ne sera sûrement pas le dernier. Ces espaces plus petits (5000 m2 tout de même) que les gigantesques entrepôts logistiques (100.000 m2 pour celui de Brétigny) permettront à Amazon « de s'implanter plus facilement » et de desservir plus rapidement d'autres territoires.

Photographie : entrepôt Amazon de Lauwin-Planque, en 2016 (illustration, Supporterhéninois, CC0)