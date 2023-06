Yoko Tawada, lauréate du Prix Fragonard de littérature étrangère 2023

Ce Prix, créé en 2022, récompense un livre écrit par une femme, traduit en français et publié en France entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023. La lauréate reçoit 5000 €, et son traducteur 2000 €. La Maison Fragonard offre également à l’autrice une résidence de huit jours à Arles dans la maison d’hôtes du parfumeur.

Yoko Tawada

Née en 1960 à Tokyo, elle est venue pour la première fois en Europe par le Transsibérien. Yoko Tawada vit à Berlin depuis 1982 et mène de front deux œuvres : l’une en japonais, ayant reçu le prix de Akutagawa en 1993, l’autre en allemand, ayant reçu le prix de Chamisso en 1996.

Elle écrit des essais, du théâtre, des poèmes et des romans en allemand et en japonais. La traduction américaine de En éclaireur a reçu en 2018 le National Book Award dans la catégorie du meilleur livre étranger.

« Quelques décennies après la tragédie de Fukushima, Yoshirô, un écrivain de plus de cent ans, élève seul Mumei, son arrière-petit-fils qui est encore à l’école primaire. Mumei, comme tous les enfants de sa génération, est confronté à des mutations génétiques curieuses causées par l’irradiation de ses parents et grands-parents, ce qui signifie qu’il est condamné à mourir vers l’âge de quinze ans. Dans un Japon oppressif des années 2050, où une loi interdit l’utilisation de mots étrangers, connus sous le nom de "gairaigo", le vieil homme et l’enfant doivent faire preuve de créativité et d’imagination pour inventer de nouveaux mots ou donner une nouvelle jeunesse aux anciens.

Ce contexte met en lumière la particularité de leur langue maternelle et explore les liens entre les différentes langues. De manière similaire à des œuvres telles que Le Meilleur des mondes ou 1984, ce roman décrit, à sa manière unique, les conséquences des dysfonctionnements du monde dans lequel nous vivons, en mettant l’accent sur la puissance de la langue et les effets de la censure. » - Résumé de En éclaireur par Chat GPT

Dominique Palmé est traductrice d’auteurs japonais modernes et contemporains (romans, poésie, théâtre). Son travail diversifié lui a valu plusieurs distinctions, comme le Prix de la traduction littéraire de la Fondation Konishi pour les Échanges internationaux pour sa traduction de Nastu (L’été) de Nakamura Shin'ichirô, ainsi que le Prix FIT-UNESCO de traduction littéraire.

Le jury était composé de Jakuta Alikavazovis (écrivaine et traductrice); Élise Boghossian (fondatrice de l’ONG Élise Care); Danielle Cillien Sabatier (libraire); Alina Gurdiel (directrice littéraire); Agnès Costa (PDG de la maison Fragonard); Maria Larrea (réalisatrice et scénariste); Daniel Medin (professeur de littérature); Charlotte Urbain (directrice culture et communication Fragonard); et Mathieu Palain (écrivain et journaliste).

