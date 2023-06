Connaissez-vous cette femme ? Elle est autrice...

Depuis maintenant 7 ans, Andrea Brünig et Catherine Pergoux-Baeza dispensent auprès des étudiantes et étudiants de l’Université d’Angers un cours de littérature, à travers le prisme du genre. Il y a bientôt 5 ans, pour donner corps à ces travaux, la première a une idée : transformer les exposés en affiches et élargir davantage le dialogue.

Les affiches sont réalisées par les étudiants et sont là pour visibiliser leur travail autant que l’autrice qui est mise en scène. Malheureusement, il y a trois ans, la veille de l’inauguration de notre exposition, la faculté a fermé ses portes à cause de la pandémie. - Andrea Brünig et Catherine Pergoux-Baeza

Cette dernière prend alors une nouvelle forme et se change en une exposition virtuelle présentant environ une vingtaine d’autrices. Chaque année, ce sont des dizaines de noms et de réalisations qui viennent compléter la longue liste de talents féminins de la littérature. « Et l’exposition numérique ne demande qu’à s’étoffer ! » s’amusent les deux enseignantes.

L'événement donne à découvrir tout en informant, au sein de l’écosystème universitaire. « Nous sommes dans un monde qui invisibilise toujours les autrices, il est bien triste de devoir encore faire ce genre d’exposition pour leur rendre hommage ou simplement pour les faire connaître. Il est désormais question de rendre justice à toutes ces écrivaines, et une telle mise en place reste malheureusement extrêmement utile et nécessaire », s'alarme l'historienne Christine Bard.

Au commencement

Tout né en 2014 avec un important projet, intitulé GEDI pour GEnre et DIscrimination sexisme et homophobie. Jusqu’en 2017, sous la houlette de l’historienne Christine Bard, il réunira historien, sociologue, psychologue et bien d’autres pour construire un véritable panorama transdisciplinaire.

Le projet GEDI a courru de 2014 à 2017 et s’est révélé être très structurant pour les études de genre. Il a fait l’objet de plusieurs collocs et de plusieurs publications, dont Voix de Femmes. - Christine Bard

Dans l’axe littérature, Andrea Brünig et Catherine Pergoux-Baeza se rencontrent pour codiriger avec Frédérique Le Nan l’ouvrage collectif Voix de femmes dans le monde, Au prisme du genre dans la littérature et les arts. Se composant de plus de 25 communications, ce livre se nourrit également de nombreuses journées d’étude.

De là germera le projet de cours en duo Genre et Littérature, qui invite ses étudiants à aborder la création littéraire sous l’angle du genre. Après avoir présenté leurs propres sujets de recherche (les autrices allemandes du XVIIIe pour l’une et les poètesses du Chili au XXe pour l’autre), les deux enseignantes passent rapidement la parole aux étudiants pour leurs exposés et leurs présentations d’affiche.

Axé sur la littérature avant tout, ce module se présente comme une véritable initiation à la recherche et à la transversalité. En plus de présenter, voire de défendre une autrice de leur choix, les participants se doivent d’analyser un extrait par le prisme du genre.

D'une autrice à l'autre

Et c'est là que les deux enseignantes-chercheuses ont été témoin de la plus grosse évolution, tant parmi les étudiants que dans l’environnement où ils évoluent. Année après année, le cours s'est transformé en un véritable échange entre les professeurs et les étudiants, mais aussi avec les personnes qui s’intéressent à l’exposition. « Une fois sortit de notre domaine de spécialité, il s’agit avant tout de découvrir toute la richesse des sujets. »

Les étudiants peuvent choisir parmi une large variété de figures, peu ou au contraire très connues. L'’an dernier, les élèves ont par exemple pu découvrir Annie Ernaux avant qu’elle ne reçoive le Prix Nobel de littérature. « Si, au départ, les choix étaient plutôt attendus et classiques, comme des George Sand ou des Madame de La Fayette, ils sont désormais beaucoup plus riches et fouillés grâce à la médiatisation de cette problématique de genre, devenue une véritable question d’actualité. »

C’est un cours où les étudiants se livrent plus qu’il n’y paraît. Ils s’approprient le sujet de leurs exposés et défendent leurs choix de manière très investie. - Andrea Brünig et Catherine Pergoux-Baeza

Depuis ces 7 années, la réceptivité des étudiantes et des étudiants n’a cessé de s’étendre tout comme leurs intérêts grandissant pour ces sujets qui a toujours passionné. Tout cela entrainant une augmentation du nombre de cours, de masters, mais aussi de thèses couvrant les différentes approches du genre.

Au-delà des mots

La seule utilisation du terme « autrice » n’était pas si évidente, il y a 7 ans. À leurs débuts, les deux enseignantes avouent même s'être imposé une sorte d’autocensure face à ce mot désormais commun. « À notre échelle, nous avons vécu cette évolution », affirment en souriant les deux enseignantes. « Si au départ nous osions peu, voire pas du tout, employer ce mot, notre participation au projet GEDI nous a soutenues dans ce sens. »

L’université d’Angers reste précuseur dans les études de genre. L’effet #MeToo a également mis le feu aux poudres, dans le bon sens du terme, pour entamer une véritable révolution, bien que les recherches sur les femmes et le genre remontent aux années 1970. - Christine Bard

De plus, l’établissement est partie prenante des combats derrière la notion de genre et d’émancipation. On citera par exemple, l’instauration du mois du genre, chaque année en mars depuis 2017, ou encore une extension du projet GEDI et de la mission d’Égalité. Ils permettent chaque année à une cinquantaine d’évènements, de conférences, de débats, de tables rondes et bien d’autres occasions d’avoir lieu, pour toujours plus ouvrir le dialogue et visibiliser les minorités.

Ce mois est également l’occasion de présenter Musea, le musée d'histoire des femmes et du genre créé en 2004, et les autres projets en cours. Le site est déjà un peu ancien, mais il affiche différentes expositions, uniquement virtuelles.

Loin d’être restreint aux féminismes, il constitue un pan de la véritable vitrine que l’université d’Angers met en place à l’année. Et, plus important encore, de la constitution des archives du féminisme, grâce aux actions de l'association éponyme qui collecte et valorise les documents du centre.

Sans oublier le musée associé, qui est en pleine construction et devrait ouvrir ses portes en 2027. Le Musée des féminismes viendra ainsi compléter cette offre, avec une première exposition prévue pour 2024 au sein de la bibliothèque universitaire d'Angers. Il conservera une déclinaison virtuelle et le rythme d’une exposition annuelle.

