Perrine Tripier, première lauréate du Prix Aznavour

Le Prix Aznavour des Mots d’Amour se veut être l’expression des nouveaux codes amoureux au XXIe siècle et d'une représentation contemporaine de l’ensemble du spectre de l’Amour. Le prix récompense l’auteur d’un ouvrage (roman, récit ou poésie) d’expression française, publié entre le 1er mai de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours.

Le jury a remis la promesse d’une donation de 5000 € à la lauréate et lui a proposé de faire partie du futur jury pour l’édition 2024. La remise du Prix a été célébrée durant un moment de musique et de convivialité, à la date de l’anniversaire de naissance de Charles Aznavour.

L’Association Aznavour pour l’Amour assurera la promotion de l’œuvre et de l’auteure sur la scène littéraire française durant l’année qui vient. Fondée par Mischa Aznavour, elle a pour objet, tant en France qu’à l’étranger, de promouvoir et développer les échanges culturels et artistiques, ainsi que de faire rayonner l’œuvre et l’histoire de Charles Aznavour.

« Je marchais à pas lents de bout en bout dans la Maison, et la traîne de fourrure me suivait comme un lourd serpent louvoyant. Bêtes fauves, bois de camphre, pin qui brûle et pain qui fume, j'emplissais la Maison de chaleur et de lumières. J'en étais la force vitale, l'organe palpitant dans un thorax de charpentes et de pignons. » Obsédée par les souvenirs d'une époque familiale bénie, une femme prend la décision de consacrer toute sa vie à la vaste demeure de son enfance, qui autrefois regorgeait de joie. Cependant, elle sait qu'il viendra un jour où elle devra affronter le monde extérieur. Avant de choisir définitivement la quiétude, elle nous emmène dans les dédales de sa mémoire, triant ses souvenirs tel une aquarelliste, selon les saisons. Que subsiste-t-il des printemps, des étés, des automnes et des hivers d'une vie ? - Extrait et résumé de Les Guerres précieuses par Chat GPT

Perrine Tripier est originaire de Saint-Junien en Haute-Vienne. Diplômée d'un M2 de littérature en 2021 à l’Université de Rennes, elle est désormais professeure de Lettres dans un lycée en Bretagne. Perrine Tripier a 24 ans, Les guerres précieuses est son premier roman.

