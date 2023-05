Céline Righi reçoit le Prix national Lions de Littérature 2023 pour Berline

Le Lions Clubs International est une organisation d’aide sociale (défense de la Culture et de la Francophonie, lutte contre l’illettrisme, valorisation des jeunes talents).

Quinze romans, élus respectivement dans les quinze régions du Lions Clubs français, étaient en compétition pour la finale, le prix national. Le jury de professionnels non-Lions, présidé par la romancière Françoise Bourdon, a délibéré par Zoom, le 8 mai.

Suite à l'annonce, Céline Righi commente : « C’est une grande joie pour moi. D’autant plus que ce jour correspond à l’anniversaire de mon grand-père qui a travaillé dans la mine où j’ai situé l’action de mon roman, Berline. J’ai aussi écrit ce roman en sa mémoire. »

« Dans les profondeurs de la mine effondrée, une catastrophe impitoyable a plongé Fernand dans l’isolement. Seul au fond, il a été miraculeusement protégé par un wagonnet renversé, une berline, qui lui a offert un ultime abri. Alors que la mort le guette, il replonge dans les méandres de sa vie, remémorant chaque instant avec une certitude presque absolue de sa fin imminente. Le crépuscule des années 1960 s’installe quelque part dans un pays forgé par le fer et le charbon, et Fernand se perd dans ses souvenirs, un à un.

Les images familières se frayent un chemin dans son esprit morcelé : sa mère, qui n’a jamais su lui témoigner son amour, son père, lui aussi mineur, qui lui a transmis sa passion pour les jardins, son oncle et sa tante, et l’inoubliable visage de Mario, son éternel compagnon. Et comment oublier Martha, son amour unique ? Alors qu’il est prisonnier des ténèbres, Fernand traverse à nouveau son enfance et son histoire, accompagné seulement d’un étrange oiseau.

Pourtant, cette nuit épouvantable ne pourra résister à la puissance d’une certaine lueur ni à l’espoir d’une renaissance. Dans l’exploration de son confinement physique et de ses entraves intimes, Berline se révèle comme une évocation sensible, réaliste et empreinte de poésie de la vie des mineurs de l’Est de la France, nombreux parmi eux issus de l’immigration italienne. Sans tomber dans la misère, l’ouvrage vibre intensément, dépeignant avec simplicité et pudeur la justesse des sentiments. Ce premier roman extrait avec habileté de sa noirceur de nombreux éclats de lumière, de tendresse et d’humour. »

- Résumé de Berline par Chat GPT