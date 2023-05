Titeuf et Naruto débarquent à la Cité de la BD d'Angoulême

Depuis le lancement au Japon de la série en 1999, le manga Naruto n’a cessé de conquérir les lecteurs et d’étendre son univers pour être aujourd’hui traduit dans plus de 60 pays et territoires. En France, les Volume 1 et 2 de Naruto se sont encore classés dans les 10 meilleures ventes Bande Dessinée, l'an dernier.

Pour fêter les vingt ans de parution française de cette série incontournable, la Cité de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême invite sur près de cent mètres carrés, à (re)découvrir les temps forts de l’aventure et les atouts de ce manga devenu culte, à travers notamment des reprographies exceptionnelles de planches célèbres.

Masashi Kishimoto

Le créateur est né le 8 novembre 1974 dans le département d’Okayama (Japon). Enfant, il est passionné par les mangas de Jump et la série du chat-robot Doraemon créée par Fujiko Fujio. Pendant ses études en Arts Plastiques, il explore les codes du manga, l’œuvre de Katsuhiro Otomo (auteur d’Akira) et celle d’Akira Toriyama (Dragon Ball), qu’il admire.

L’auteur multiplie les recherches et commence à dessiner Hiatari, l’histoire d’un ninja. Rêvant d’être publié, il participe à un concours du magazine Weekly Shonen Jump avec le récit Karakuri, pour lequel il reçoit le prix Hope Step, décerné par les éditions Shueisha aux jeunes auteurs prometteurs. Il écrit par la suite des récits de guerriers, un manga sur le base ball, puis un one-shot : Naruto.

À l’image de son modèle Akira Toriyama, l’auteur imagine une aventure empreinte d’humour et de rebondissements. Entre humour, suspense, actions et émotions, Masashi Kishimoto créé un récit fort et original, empreint de références à la culture japonaise.

Un récit porteur de messages positifs et bienveillants, le manga célèbre l’amitié, la solidarité et l’importance de croire en soi pour surmonter les obstacles et réaliser ses rêves...

Tome 72, p. 96-97. Kana, 2016. Naruto © 1999 by Masashi Kishimoto/SHUEISHA Inc. Reproduction

Titeuf - 30 ans de Mèche

En janvier 1992, Zep imagine le personnage de Titeuf, dans son atelier dont la fenêtre plonge sur la cour de l’école de Carouge, à Genève. Quelques semaines plus tard, il envoie son projet à plusieurs éditeurs de Paris ou Bruxelles qui le refusent. Mais en avril, J-C Camano, éditeur chez Glénat, tombe sur les pages de Titeuf finalement publiées dans le magazine suisse Sauve Qui Peut. Il contacte Zep qui lui raccroche au nez, croyant à un canular.

30 ans plus tard, Titeuf s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires et a été traduit en 25 langues. Pour célébrer cet anniversaire, La Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême, en partenariat avec les éditions Glénat, accueille une exposition de 30 planches originales, sélectionnées et commentées par Zep lui-même dans de courtes vidéos.

L’occasion de revenir sur l’histoire de Titeuf, cet enfant des années 90, qui a conquis le cœur d’un large public qui a lui aussi grandi au rythme de ses gags dans la cour d’école.

Exemples de planches : « la femme avec pas de boules », « les bretelles anti gravité », « c’est pô du jeu », « Ken et Barbie », « Puduk »... La version chinoise (censurée !) de « Dimanche matin », les dessins en couleur directe de « fête de la musique » ou la double page mythique du « pédophile des maths ».

Zep

En 2004, il reçoit le Grand Prix de la ville d’Angoulême pour l’ensemble de sa carrière.

Il écrit et réalise Titeuf, le film, sorti en avril 2011. En 2020, le culte Guide du zizi sexuel est réédité avec Hélène Bruller. En 2021, Zep envoie Titeuf en colonie de vacances et propose un album spécial avec La grande aventure. Puis en 2022, un Beau Livre Titeuf, conçu comme un livre d’or, est édité dans le cadre de son 30e anniversaire. En 2023, l’année anniversaire se clôturera avec la sortie prochaine du tome 18 de Titeuf, Suivez la mèche.

Particule de la planche « La femme avec pas de boules » de ZEP

