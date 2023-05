Yamen Manaï et Théo Grosjean, Prix littéraire de la région sud 2023

Le Prix littéraire de la région sud est soutenu par l’Agence régionale du Livre et s’inscrit dans le cadre des conventions en faveur de l’éducation culturelle et artistique conclues entre la Région, la Direction régionale des Affaires culturelles, les Académies d’Aix-Marseille et de Nice ainsi que la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

Arsud participe à l’organisation des « grands rendez-vous » (Forums et Remise de Prix). Les librairies et les bibliothèques du territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur sont partenaires du Prix littéraire.

Le résumé de Le Spectateur (Soleil) de Théo Grosjean :

Plongeons dans le monde de Samuel, de sa naissance à l’âge adulte, à travers son regard. Samuel est un personnage étrange ; son regard fixe met mal à l’aise ceux qui l’entourent et surtout, il ne parle pas. Est-il muet ? Ou simplement mutique ? Rejeté, il traverse passivement les événements de la vie sans témoigner la moindre émotion apparente. Il ne s’exprime que par le biais de dessins, observateur silencieux de son environnement. Malgré la présence de Yacine et Judith, deux autres âmes meurtries qui deviendront ses seuls amis, Samuel demeure intrinsèquement solitaire. C’est à travers l’art qu’il exprimera sa perception singulière du monde, malgré les épreuves douloureuses auxquelles il sera confronté. - Résumé généré par Chat GPT

Le résumé de Bel abîme (Elyzad) de Yamen Manaï :

En Tunisie, un adolescent d’environ quinze ans est emprisonné pour des actes graves. En attendant son procès, il est interrogé successivement par un avocat et un médecin, et il raconte son histoire avec amertume, exprimant sa colère face aux débordements qui l’ont conduit ici. Son parcours de vie est marqué par la violence, la solitude et le manque d’amour, mais il connaît soudain un rayon de soleil à l’âge de douze ans lorsqu’il rencontre Bella. Entre eux, la fusion est totale. À travers son récit, il dénonce avec lucidité la bassesse des hommes, en particulier celle de son père, ainsi que l’injustice et l’obscurantisme qui défigurent son pays et nourrissent la cruauté. Il brosse un portrait sans fard d’un pays corrompu, malgré les espoirs nés d’un certain Printemps, les discours politiques ambiants et les apparences. Son récit est un condensé de révolte. - Résumé généré par Chat GPT

En 2022, le prix a été décerné à Nicolas Juncker, pour sa BD Seules à Berlin (Casterman), et à Julia Kerninon pour son roman Liv Maria (L’Iconoclaste).

Crédits photo : Prix littéraire 2023 des lycéens et apprentis