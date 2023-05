Disparition de l'autrice d'ouvrages jeunesse Sylvaine Jaoui 

Après une enfance enchantée passée à lire dans les rayons de la librairie de son père, Sylvaine Jaoui suit des études en Sorbonne (doctorat à propos des relations familiales dans les années 1830 à 1835 au travers de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac). Devenue professeur de lettres, elle publie, en 2000, à l'école des loisirs, dans la collection Théâtre de Brigitte Smadja, Elles sont toutes folles, où elle s'inquiète pour Théo qui a bien du mal à comprendre sa famille.

Si, au fil des ans, Casterman (Julia se trouve trop grosse, en 2003), La Martinière (C'est pas compliqué le bonheur, en 2005), Oskar (Rendez-moi ma cousine, en 2009), ou encore Albin Michel (les séries Toi+Moi+tous les autres et Rue des copains) accueilleront volontiers Sylvaine Jaoui, c'est Rageot qui sera son éditeur principal.

Le premier tome de la série transgénérationnelle Bac and Love, Les baskets de Cendrillon, en 2006, sera suivi, jusqu'en 2009, par douze autres titres ; celui de la série Ma vie selon moi, Le jour où tout a commencé, en 2011, roman tonique, donnera lieu, jusqu'en 2019, à onze volumes supplémentaires. Parmi quelques autres titres, pour les plus petits, citons C'est pas compliqué l'amour (Prix Jacques Asklund 2003), Le club des petites sœurs, en 2004, Cadeau surprise pour maman, en 2009, Picasso ou rien (Prix Chronos France et Prix Chronos Suisse, en 2011).

En 2005, chez Casterman, le court roman Spinoza et moi, qui donne la parole à Sacha, enfant sans père et sans repère, bénéficiera d'illustrations signées Kitty Crowther. À compter de 2017, plusieurs tomes de Ma vie selon moi seront adaptés en bandes dessinées, chez Glénat, la scénariste étant Véronique Grisseaux et la dessinatrice Sophie Ruffieux.

« C’est avec une immense tristesse que les éditions Rageot vous font part du décès de Sylvaine Jaoui. Elle était l’autrice de la série best-seller Ma vie selon moi, ainsi que de nombreux autres ouvrages de notre catalogue. Nous avions récemment lancé la série Les trois filles de la rue des Maraîchers, inspirée par son enfance dans la librairie de son père, dont le deuxième tome paraitra en juin. Sylvaine était une autrice très créative dont les petits carnets regorgeaient d'idées. Elle a toujours fait preuve d'une grande curiosité à la fois pour découvrir de nouveaux savoirs ou territoires mais aussi pour aller à la rencontre des gens et notamment de ses lecteurs, souvent autour d'un paquet de fraises Tagada », indique un communiqué des éditions Rageot.

Sylvaine Jaoui écrivit également de la poésie et travailla occasionnellement pour la publicité et pour la télévision.

« Écrire pour la jeunesse, c'est recontacter à posteriori ses émotions de l'enfance avec une psychologie d'adulte. Je pense que, pour pouvoir convoquer cette enfance, il faut d'abord s'en extraire. » - Sylvaine Jaoui

Crédits photo : Sylvaine Jaoui en 2015 par Vedla77 (CC BY-SA 4.0)