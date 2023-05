Guéorgui Gospodinov, premier Bulgare à remporter l'International Booker Prize

Le pays du passé est un roman dans lequel une vague de nostalgie s’abat sur l’Europe et où des pays entiers envisagent de vivre dans des époques passées. Guéorgui Gospodinov, l’auteur bulgare du livre partagera le prix de 50.000 livres (soit environ 57.530 €) avec Angela Rodel, qui a traduit le titre en anglais. Ils ont reçu la récompense lors de la cérémonie qui se tenait à Londres ce 23 mai.

L’ouvrage est un roman complexe centré sur un psychiatre qui crée une clinique hors du commun en Suisse. Ayant pour but de venir au secours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, elle se compose d’espaces et de chambres qui recréent des époques passées dans les moindres détails pour aider les patients à conserver leurs souvenirs. Seulement, l’expérience s’avère si réussie que l’idée est reprise bien au-delà des murs de l’institution.

Guéorgui Gospodinov est un écrivain bulgare contemporain. Né le 13 janvier 1968 à Yambol, en Bulgarie, il est principalement connu pour ses romans, nouvelles et poèmes. Il est considéré comme l'un des auteurs les plus talentueux et influents de sa génération en Bulgarie, rappellent les organisateurs de l'International Booker Prize.

À LIRE - Maryse Condé et Gauz finalistes de l'international Booker Prize 2023

Leïla Slimani, auteure franco-marocaine et présidente du jury, s’est exprimée sur le choix du lauréat. Elle y voit « un roman brillant, plein d’ironie et de mélancolie ». Il contient des scènes « déchirantes » qui ont amené les juges à s’interroger sur « la manière dont notre mémoire est le ciment de notre identité ». Enfin, elle a précisé que l’ouvrage est « un grand roman sur l’Europe, un continent en manque d’avenir, où le passé se réinvente et la nostalgie est un poison ».

L’année dernière, l’International Booker Prize avait salué l’autrice indienne Geetanjali Shree pour son titre, Ret Samadhi. Au-delà de la frontière (trad. Annie Montaut pour la version française aux éditions Antoinette Fouque). C'était la première fois qu'un roman traduit de l'hindi remportait le prix.

Aux côtés de Leila Slimani, le jury du prix réunissait Uilleam Blacker, l’un des principaux traducteurs britanniques de l’ukrainien. Mais aussi, le romancier malaisien Tan Twan Eng, l’écrivaine et critique au New Yorker Parul Sehgal, et le journaliste littéraire du Financial Times, Frederick Studemann.

Crédits photo : Angela Rodel et Guéorgui Gospodinov (Capture d'écran YouTube / The Booker Prize)