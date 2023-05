Aux États-Unis aussi, une multiplication des librairies indépendantes

En 2011, la liquidation du groupe Borders, entrainant avec elle la suppression de près de 20.000 emplois aux États-Unis, semble signer la fin d'un monde. Celui des librairies, incapables de faire face à la forte concurrence de la vente en ligne.

Un peu plus d'une décennie plus tard, le bilan est tout autre : si les grandes chaines de librairies sont à la peine, à l'image de Barnes & Noble, les enseignes indépendantes se maintiennent à flot, et séduisent même de plus en plus.

L'effet pandémie

En imposant un arrêt plus ou moins conséquent de l'activité, ou une redéfinition du cadre de travail, la crise sanitaire a indéniablement fait naitre des vocations. Et un certain nombre de projets de création de librairies. Dans l'Ohio, Jessica Callahan, la trentaine, s'est interrogée sur son parcours professionnel et, avec deux amis, a décidé de fonder une librairie, Pocket Books Shop, plus proche de sa terre natale, en Pennsylvanie.

« Je crois que nous avons été nombreux à réévaluer ce qui était vraiment important pendant le confinement, pour réaliser que le seul endroit où nous étions pleinement heureux était une librairie », explique-t-elle.

Jessica Callahan et ses camarades libraires ne sont pas les seuls à être arrivés à cette conclusion. L'American Booksellers Association avait relevé avec plaisir 300 ouvertures de magasins en 2020 et 2021, et annonce l'adhésion de 173 nouveaux membres en 2022. Sans correspondre strictement au nombre de créations, le chiffre de 300 nouveaux membres au sein de l'ABA, par rapport à 2019, reste significatif.

Cette vague de créations post-Covid se retrouve dans d'autres pays du monde, et notamment en France : 2022 marquait une année record pour les ouvertures de librairies, avec un solde net de 115 établissements. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'engouement reste fort, puisque l'agence régionale du livre a été contactée par plus de 70 porteurs de projets sur la seule année dernière.

Un besoin de contact

Ironie du sort, Amazon a échoué dans le domaine de la librairie « physique » : à partir de 2015, en commençant à Seattle, la multinationale avait inauguré des espaces de vente entièrement consacrés aux livres.

Ces boutiques présentaient principalement des titres bien notés par les utilisateurs de la plateforme. Mais, contrariée par une perte nette de 2,7 milliards $ en 2022, la firme fait le ménage dans ses activités, pour faire cesser les moins rentables. Parmi les 24 librairies Amazon, une très large partie a mis ou mettra prochainement la clé sous la porte.

À LIRE - La librairie, un commerce “anti-récession” ?

« Je souhaitais un endroit où les gens pourraient s'arrêter, prendre un verre de vin et pourquoi pas participer à un club de lecture », explique à l'Associated Press Paullina Mills, 32 ans, qui concrétisera cet été ce doux rêve. « Je pense que, d'une manière générale, nous avons manqué de contacts humains pendant la pandémie, et ce projet me paraissait un bon moyen de contribuer à les restaurer. »

Si les ventes de livres au sein de librairies indépendantes montrent un léger fléchissement, selon Allison Hill, PDG de l'association professionnelle, elle s'attend à une nouvelle année de hausse du nombre de commerces. Pour l'instant, les ouvertures restent largement supérieures aux liquidations : 56 pour les premières, 18 pour les secondes.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0