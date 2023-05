L'Union européenne se prononce en faveur de la science ouverte

Le Conseil de l'Union européenne, ce 23 mai, a adopté un texte portant sur la publication des résultats de la recherche : il rappelle notamment qu'il est « important d'accélérer la transition vers la science ouverte afin d'améliorer la qualité, l'efficacité et l'impact » de cette dernière.

Les documents préparatoires, avant cette réunion, laissaient entrevoir une défense vigoureuse de l'accès ouvert aux résultats de la recherche financée par des fonds publics. Celui-ci devait être « un standard », comme le soulignait Mats Persson, ministre suédois de l'Éducation, en février 2023.

Le savoir : un bien commun

En l’état, selon le Conseil, les articles ne sont pas consultables par tous les chercheurs : le coût d'accès, pour l'apparition dans une revue ou la lecture, « devient insoutenable ». De plus, les canaux de publications appartiennent « souvent » à des entreprises privées, qui contrôlent régulièrement la propriété intellectuelle des articles, rappelle le texte adopté.

Le Conseil qualifie certaines pratiques d’édition de « prédatrices et douteuses » et souligne que, si la vérification des écrits par les pairs est essentielle, « l’augmentation du nombre de soumissions et la fatigue des examinateurs » entrave cette étape cruciale.

Si nous croyons vraiment en la science ouverte, nous devons veiller à ce que les chercheurs puissent rendre leurs découvertes disponibles et réutilisables et à ce que les articles scientifiques de qualité soient accessibles à tous ceux qui ont besoin de les lire. Cela devrait particulièrement être le cas pour la recherche qui bénéficie d'un financement public: ce qui a été payé par tous doit être accessible à tous. - Mats Persson, ministre suédois de l'éducation, ministère de l'éducation et de la recherche

Liberté académique

Selon le Conseil, l'accessibilité et la réutilisabilité maximales des résultats de la recherche permettent de mettre en œuvre le principe de liberté académique, mais garantissent aussi l'intégrité scientifique. Dans ce cadre, le droit « de partager, de diffuser et de publier les résultats de ces recherches, y compris dans le cadre de la formation et de l'enseignement », relève de cette liberté académique, tout comme leur « reproductibilité ». « [T]oute restriction de ces pratiques constitue une menace », souligne le Conseil.

Le travail du Conseil permet d'orienter et de coordonner la politique de la Commission européenne et des États-membres : à ce titre, ces derniers sont invités « à soutenir des politiques en faveur d'un modèle de publication universitaire sans but lucratif, en libre accès et multiformat, sans frais pour les auteurs ou les lecteurs ».

L'apport des éditeurs



Les éditeurs scientifiques privés, parmi lesquels on compte quelques-uns des groupes les plus lucratifs du secteur, comme Elsevier ou Wiley, se montraient plutôt inquiets de la position du Conseil. En France, le Syndicat national de l'édition la décrivait comme « très hostile à l’égard des éditeurs ».

L'organisation britannique homologue a réagi au texte définitif du Conseil. « L’écosystème européen de la recherche est une source de grande fierté et les éditeurs universitaires de tous types et de toutes tailles, tant au Royaume-Uni que dans l’ensemble de l’UE, sont là pour le soutenir et contribuer à son succès. »

Et de rappeler le rôle de ces acteurs qui « valident et conservent les connaissances, les rendant accessibles et utilisables par tous » et accompagnent un travail « d’évaluation par les pairs, de contrôle de la qualité et de production ».

L'organisation souligne que les principes évoqués par le Conseil — liberté académique et intégrité — sont aussi ceux des éditeurs privés à but lucratif.

En tant qu'industrie, nous voulons travailler avec les législateurs européens sur une feuille de route pour une édition scientifique qui stimule l’excellence de la recherche et soutient les institutions de recherche et les chercheurs de l’UE. Nous appelons à un dialogue avec les organismes d’édition européens et mondiaux au fur et à mesure de l’avancement de ce dossier. – Dan Conway, directeur général de la Publishers Association

Même son de cloche du côté de la Fédération des éditeurs européens, qui réaffirme dans un communiqué le « rôle vital des éditeurs [...] dans l'écosystème de la recherche ». Selon cet organe, qui rassemble 29 associations nationales, l'édition scientifique « apporte une contribution unique à la science et à sa qualité », notamment en œuvrant pour la transition numérique.

Le Conseil n'est pas totalement de cet avis, sur ce dernier point au moins, puisqu'il assure « qu'une grande partie du système actuel repose sur des modèles commerciaux et opérationnels qui n'exploitent pas encore pleinement le potentiel offert par la numérisation ».

Différents secteurs

La FEP souligne par ailleurs que la majorité des éditeurs scientifiques européens sont des « petites et moyennes entreprises » dont l'activité se déploie sur des aires linguistiques limitées, mais couvre « un grand nombre de disciplines ».

Selon la fédération, les éditeurs offrent « un large éventail de voies d'accès à la publication », et les sociétés indépendantes garantissent l'émergence de voix se situant au dehors de l'influence des gouvernements.

Sur ces points, le Conseil prend soin, dans son texte définitif, de préciser « qu'il convient de continuer de soutenir certains formats de publication, tels que les monographies, les livres et les formats “texte long”, en particulier dans les sciences sociales et humaines, tout en promouvant la publication en libre accès et en permettant la coexistence d'un large éventail de formats et la publication dans diverses langues ».

Une volonté de dialogue

Publishers Association comme Fédération des éditeurs européens réclament la mise en place d'un dialogue et d'une coopération entre les différents acteurs de l'édition scientifique.

Cette requête n'est pas sans rappeler un récent avis du Médiateur du livre, en France, sur l’édition scientifique dans le contexte des politiques en faveur de la science ouverte. L'autorité y remarquait des messages parfois « ambigus » diffusés par les pouvoirs publics, et invitait à entretenir un dialogue apaisé avec tous les acteurs de la recherche française.

Le texte définitif du Conseil est accessible ci-dessous en lecture et téléchargement.

Photographie : illustration, European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0