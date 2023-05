Jean-Louis Pesch est mort à l'âge de 94 ans

Né à Paris, il passe une enfance heureuse à Juvardeil, petit village d’Anjou, dans la ferme de sa tante et de sa grand-mère paternelle. À quatre ans, grâce à des parents dessinateurs, il découvre Alain Saint-Ogan, Benjamin Rabier, Samivel, Calvo et, comme un signe annonciateur : Maurice Cuvillier.

On lui achète volontiers, quand il a dix ans, Le Journal de Mickey, Junior, Aventures, Hop-là ! et Robinson. Pas étonnant que le petit Jean-Louis rêve de devenir dessinateur de bandes dessinées et qu’il se présente, à 14 ans, au concours d’entrée de l’école des Arts appliqués à Paris. Il arrête ses études au bout d’un an, estimant être incompris par ses professeurs.

De retour à Juverdeil, il travaille dans des fermes et pour les studios d’animation de Paul Grimault. En 1945, il s’engage pour trois ans dans la Marine. Démobilisé, il trouve un emploi dans un atelier de dessin pour tissus.

En 1950, il fonde son propre studio de publicité, y créant nombre de personnages qu’il décline sur des buvards, des protège-cahiers, des calendriers, pour des clients très demandeurs : les biscottes Soleil d’or, Exona, Delft, Pelletier ou Jacquet, les rubans adhésifs Scotty, Avia, Ripolin, etc.

« J’avais eu cette idée en apprenant que le dessinateur de Popeye avait réussi à doubler la vente des épinards en conserve aux États-Unis. » - Jean-Louis Pesch

Les premières bandes dessinées de Jean-Louis Pesch seront également publicitaires. Citons Gilles et Bertrand pour les cafés Gilbert, Pinpin pour les biscottes Saint-Honoré, Poussinet et Poussinette pour les aliments Dusquesne-Purina, Noisette pour la margarine Arcy. Il collabora occasionnellement avec Henriette Robitaillie.

En 1954, Jean-Louis Pesch publie sa première bande dessinée classique dans l’hebdomadaire Les belles histoires de Capucine. Le dessinateur travaillera ensuite pour Saxo, Oscar, Mireille, L’Intrépide, Bernadette, Cœurs Vaillants, Âmes Vaillantes, Fripounet et Marisette, Le Pélerin, Le Journal de Tintin, Le Journal de Nounours, quelques autres encore.

Ses héros de papier s’appellent Yoyo, Pancho et Fillasse, Couinou, Couic, Pik-Pik, Père Lipopette et Sacripan, Bec-en-fer qu’il crée en 1961, pour Le Pélerin, avec Henriette Robitaillie, toujours fidèle. Le personnage disparaîtra des pages du journal après quatre parutions, les lecteurs de l’hebdomadaire catholique trouvant que les deux auteurs manquaient de respect envers Saint-Éloi en le représentant en oiseau.

Retour du personnage, en 1980, et cette fois, en album. En 1981, pour L’Épatant, Jean-Louis Pesch reprend Les Pieds nickelés avec Jean-Claude Roussez au scénario. À la mort de Maurice Cuvillier en 1957, Fleurus Presse embauche plusieurs dessinateurs pour continuer Les aventures de Sylvain et Sylvette, série à succès que Maurice Cuvillier avait créée, en 1941, pour Fripounet et Marisette. Pierre Chéry dessinera quatre albums, Michel Gellens quatre également et Jean Dupin trois.

Claude Dubois et Jean-Louis Pesch participeront, eux, à l’élaboration d’une centaine de titres originaux, le premier devenant titulaire des histoires destinées initialement au magazine et le second dessinant la plupart des histoires directement proposées en album. La série est publiée en divers formats : chez Fleurus jusqu’en 1986, aux éditions du Lombard jusqu’en 2001 puis chez Dargaud où l’ultime épisode, qui porte le numéro 67, paraît en décembre 2022.

En 2003, Jean-Louis Pesch avait choisi Bérik comme successeur, lui passant complètement la main à partir de 2012. En 2022, Bérik ayant souhaité arrêter et Jean-Louis Pesch ne lui trouvant pas de successeur à son goût, il écrit et dessine La belle aventure, album dans lequel Sylvain et Sylvette retrouvent leur mère. Fin de l’histoire.

Depuis 1956, année où, à la demande de Fleurus, il avait terminé On a volé l’éléphant blanc, Jean-Louis Pesch aura dessiné plus de 4800 pages. Dans celles-ci, la forêt et la chaumière où les deux enfants perdus ont trouvé refuge voient passer, au fil des épisodes : Renard, Sanglier, Loup et Ours, compères bêtes et méchants, ainsi que Cui-Cui, Mignonnet, Gris-Gris, Moustachu, Raton, Barbichette, Poulette, Panpan, Hurluberlu. Et, créés par Jean-Louis Pesch, Coin-Coin le canard, Cloé la tortue, Sidonie l’oie, Alfred le chien et Olga la corneille, tous animaux plus ou moins domestiques et incontestablement plus sympathiques. À ce jour, plus de 20 millions d’albums ont été vendus.

« Dans les scénarios et dessins des aventures de Sylvain et Sylvette, ce qui m’a toujours guidé, c’est la moralité des histoires. Dans les confrontations entre le bien et le mal, entre les gendarmes, policiers voire shérifs et bandits, les mauvais étaient toujours punis. » - Jean-Louis Pesch

En 2021, Hachette collection a mis en vente, en kiosque et par abonnement, une édition collector de 73 albums assortis de compléments rédactionnels exclusifs.

« Ne me dites pas que je suis un artiste, je déteste ça, car l’artiste réalise son œuvre pour son propre plaisir. Moi, je suis commercial, je travaille pour le plaisir des autres. » - Jean-Louis Pesch

En 2007, la Poste avait émis un timbre anniversaire à validité permanente permettant d’affranchir une lettre au tarif prioritaire. Jean-Louis Pesch, nommé chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2000, a été promu au grade d’officier en 2010 et à celui de commandeur en 2021. Vivant à la campagne, il milita activement dans des associations pour la protection de la nature et des animaux.