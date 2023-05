Martin Amis, la rock-star de la littérature disparaît

Connu pour son roman de 1984 Money (Money Money en française, trad. Simone Hilling) et London Fields de 1989 (trad. Géraldine d’Amico), Martin Amis quitte la scène littéraire indique Penguin Books UK, son éditeur. Il « laisse un héritage imposant et une marque indélébile sur le paysage culturel britannique, et il nous manquera énormément », assure la maison.

Selon son épouse, Isabel Fonseca, c’est un cancer de l’œsophage qui est provoqué sa mort, après une longue maladie, à son domicile en Floride.

Il a écrit 14 romans et plusieurs livres de non-fiction, et est largement considéré comme l’un des écrivains les plus influents de son époque. Et reste assurément l’un des romanciers britanniques les plus célèbres de sa génération. « Pour beaucoup de personnes de ma génération, Martin Amis était unique : l’écrivain le plus cool, le plus drôle, le plus citable, le plus beau de la sphère littéraire britannique », témoigne son ancien éditeur, Dan Franklin.

En tant qu’écrivain engagé dans l’actualité et pris par les moments historiques clés, le travail d’Amis abordait des questions et des enjeux importants, notamment The Second Plane, une série d’essais et d’histoires sur les événements du 11 septembre 2001. De même, son roman de 1991, Time’s Arrow et The Zone of Interest de 2014, ont exploré l’Holocauste.

Diplômé de l’Exeter College de l’Université d’Oxford, il aura été professeur d’écriture créative à l’Université de Manchester de 2007 à 2011, a précisé la maison d’édition. « Il nous est difficile d’imaginer un monde sans lui », poursuit l’éditeur Michal Shavit.

Les hommages à Martin Amis soulignent son influence et son héritage littéraire auront marqué son temps. Sa relation avec le journaliste Christopher Hitchens — lui aussi décédé d’un cancer de l’œsophage en 2011 — en atteste. Autant que leurs confilits que Hitchens s'en prenait aux héros d'Amis. ils faisaient partie d’un groupe qui a revitalisé la scène littéraire britannique. Ses propres sources et héros littéraires furent Vladimir Nabokov et Saul Bellow. Les premières critiques dénichèrent au fil de son œuvre le talent pour les jeux de mots du premier et l’exubérance et la vivacité du second, rapporte le New York Times.

L’œuvre d’Amis se caractérise souvent par des sujets sombres et une satire tranchante, voire caustique — de quoi avoir inspiré une génération de jeunes écrivains. Des romans vifs, mordants… « Ce que j’ai essayé de faire, c’est créer un style soutenu pour décrire des choses basses : tout l’univers de la restauration rapide, des spectacles érotiques, des magazines de charme », assurait-iol dans un entretien de 1985 au The New York Times Book Review.

« On m’accuse souvent de me concentrer sur l’aspect provocateur. Mais j’ai plutôt l’impression d’être un sentimental. Quiconque lit des tabloïds se frottera à des horreurs bien plus insoutenables que celles que je décris. »

Credits photo © Tom Craig - Bill Charles agency