Cette édition 2023 sera placée sous la présidence de Franck Bouysse :

« Depuis longtemps déjà j'ai passé la frontière. Je marche lentement dans la froide lumière pour en dresser la carte avec de simples mots. » - Franck Bouysse, Fenêtre sur terre (Phébus, 2021)

En amont de la manifestation, dont ActuaLitté est partenaire, voici l'édito préfigurant l'événement, que signe le maire de la ville, Bernard Blanchet.

Le premier week-end de juin, notre manifestation littéraire dédiée aux territoires revient avec une programmation foisonnante, à la fois ouverte aux horizons lointains et ancrée dans notre région et notre quotidien, reliée aux interrogations contemporaines.

Cette année où l’on célèbre le centenaire de la mort de l’écrivain voyageur Pierre Loti, nous sillonnerons les continents grâce à nos invité·e·s, du Montana américain à l’Oural russe, du Canada et du Groenland au Maghreb.

Nous arpenterons aussi nos territoires familiers ou à peine anticipés, avec des autrices et des auteurs qui interrogent les réponses actuelles à la crise environnementale, qui expérimentent le retour à la «Nature » comme fuite d’un quotidien insatiable, désorienté, souvent associé à la condition urbaine. La vie en forêt, une réponse à la sauvagerie du monde moderne ?

La ruralité, un idéal salvateur ? Plusieurs rendezvous permettront d’y réfléchir ensemble.

A côté de la programmation littéraire, les Rencontres de Montmorillon vous invitent à faire une pause pour profiter d’une multitude de propositions : ateliers artistiques pour tous les âges, balades nature et patrimoine, entretiens radiophoniques, apéro d’éditeurs, escape game…

Cette invitation est aussi celle des associations et acteurs culturels du Sud-Vienne qui ont pleinement contribué à la programmation 2023, ouvrant les Rencontres à un nombre élargi d’élèves et de publics sur le territoire en amont et pendant le week-end. Cette démarche de co-construction se veut une réponse collective aux défis qui se dressent devant nous, pour penser ensemble un futur désirable, dans le Sud-Vienne et ailleurs.

En tout, près de soixante rendez-vous littéraires, rencontres du territoire et animations culturelles viendront rythmer ce weekend où la ville de Régine Deforges entend bien faire rimer convivialité avec festivités. La municipalité est heureuse de vous proposer cette nouvelle édition entièrement gratuite afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

Aux lecteurs passionnés comme aux curieux de passage, ce festival est le vôtre. Que vive la littérature sur nos territoires. Bon festival !

Bernard Blanchet, Maire de Montmorillon Vice-Président de la CCVG en charge de la culture et Jean-Philippe Boyard Adjoint au maire, en charge de la culture, de l’animation, de l’éducation populaire, de la vie associative et des sports. Information et programmation, à cette adresse.

Crédits illustration : Les rencontres de Montmorillon

